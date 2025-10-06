SUA dezvoltă o tehnologie inovatoare pentru bateriile auto, care ar putea crește autonomia vehiculelor electrice cu până la 50%

O companie americană de tehnologie a anunțat o nouă abordare în construcția bateriilor pentru vehicule electrice, care ar putea crește semnificativ autonomia acestora fără a fi nevoie de un pachet de baterii mai mare.

Compania 24M Technologies, cu sediul în Statele Unite, a prezentat tehnologia sa „Electrode-to-Pack” (ETOP), care renunță la structura convențională bazată pe celule individuale. În locul acestora, sistemul integrează direct perechi etanșe de anod și catod în cadrul pachetului de baterii. Potrivit companiei, această metodă permite o utilizare mult mai eficientă a spațiului — până la 80% din volum fiind ocupat de materiale active, în comparație cu 30–60% în bateriile tradiționale.

Tehnologia a fost prezentată pentru prima dată în octombrie 2023 și, potrivit reprezentanților companiei, ar putea contribui la reducerea greutății și a costurilor de producție, simplificând totodată procesul de asamblare. Întregul flux de producție — de la etanșarea electrozilor până la montarea finală — poate fi implementat pe o singură linie de fabricație, ceea ce înseamnă investiții inițiale mai reduse.

24M integrează, de asemenea, două componente proprii menite să îmbunătățească siguranța și performanța bateriilor: separatorul Impervio, care reduce riscul deteriorării interne, și electrolitul Eternalyte, capabil să funcționeze în condiții extreme de temperatură. Compania susține că, utilizate împreună, aceste soluții ar putea permite crearea unui pachet de baterii capabil să ofere o autonomie de peste 1.600 de kilometri cu o singură încărcare.

Ads

Acest anunț vine pe fondul unei competiții globale tot mai intense în domeniul tehnologiilor pentru baterii, pe măsură ce industria auto se îndreaptă accelerat spre electrificare. În urmă cu câteva luni, cercetători sud-coreeni au anunțat la rândul lor o descoperire care ar putea crește densitatea energetică și durata de viață a bateriilor de nouă generație.

Ads