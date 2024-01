Putin seamănă instabilitate în America. Ruși răspândesc știri false despre independența Texasului și iminența unui război civil

Naționaliștii ruși răspândesc știri false că guvernatorul Texasului, Greg Abbott, ar fi declarat independența Texasului și a declarat război guvernului SUA, informează Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii ISW cred că aceste falsuri fac parte dintr-o campanie de informare rusă deliberată. ISW consideră că vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a consolidat semnificativ această narațiune.

„Formarea Republicii Populare Texas devine din ce în ce mai reală”, a scris el în Telegram și a afirmat că „administrația americană dă dovadă de o incapacitate totală de a face față crizei migrației”.

Un număr neobișnuit de mare de bloggeri ruși, care au publicat un număr anormal de mare de postări, au profitat de declarația lui Medvedev.

ISW spune că direcția mesajelor rusești despre Texas este similară cu cea observată în timpul operațiunilor de informare ruse împotriva Ucrainei. Ei au urmărit, de asemenea, să submineze încrederea în guvernul ucrainean și să sprijine mișcările separatiste subversive.

Surse de știri rusești, notează ISW, au folosit în mod repetat evenimentele politice din Statele Unite pentru a răspândi teorii ale conspirației menite să stimuleze instabilitatea internă și să submineze instituțiile și conducerea americană în străinătate.

Rușii spun că Texasul, care înainte de a deveni stat american în 1845, era o republică independentă, a devenit din nou obiectul cererilor de declarare a independenței. Această mișcare a fost numită „Texit” (Texit) prin analogie cu Brexit (ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană). Rușii își împărtășesc bucuria față de criza frontierei din SUA pe rețelele de socializare, exprimând sprijinul pentru declarația de independență față de Statele Unite.

Administrația președintelui democrat Joe Biden se află în prezent într-o dispută cu statul Texas, după ce oficialii republicani care conduc Lone Star State, așa cum este cunoscut statul din partea central-sudică a Americii, au adoptat măsuri agresive pentru a stopa afluxul de imigranți ilegali care traversează frontiera cu Mexicul. Disensiunile dintre guvernul federal de la Washington și autoritățile din Austin exemplifică relațiile tensionate și problemele multiple cauzate de criza de la granița de sud a Statelor Unite, despre care criticii spun că a fost amplificată de agenda progresistă a lui Biden și de eșecul lui de a stopa imigrația ilegală, scrie CNN.

Guvernatorul republican din Texas, Greg Abbott, a lansat așa-numita Operațiune Lone Star în martie 2021, invocând o creștere a trecerilor ilegale ale frontierei de sud și a traficului de fentanil după ce Joe Biden a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite. Operațiunea este un efort comun al Departamentului de Siguranță Publică din Texas și Departamentul militar din Texas, declanșat odată cu creșterea semnificativă a numărului de treceri frauduloase ale frontierei americano-mexicane.

Abbott a declarat stare de urgență în majoritatea districtelor din Texas aflate de-a lungul graniței – o declarație pe care a reînnoit-o cel mai recent în mai 2023 pentru 58 de districte.

În cadrul programului, Abbott a desfășurat Garda Națională din Texas la graniță, a sporit finanțarea pentru aplicarea legii locale și a căutat să crească barierele fizice. În mai 2023, el a anunțat, de asemenea, desfășurarea unei grupări speciale, denumite “Texas Tactical Border Force.”

Disputa dintre Washington și Austin s-a intensificat în decembrie și a fost determinată de evenimentele petrecute pe o mică porțiune ce mărginește fluviul Rio Grande, care a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri pentru imigranții care traversează ilegal din Mexic.

În cadrul Operațiunii Lone Star, Abbott a încercat să blocheze sau să descurajeze intrarea în statul său prin instalarea a aproximativ 30 de mile (48 km) de bariere din sârmă ghimpată în Shelby Park din apropiere de orașul Eagle Pass. Membri ai Gărzii Naționale din Texas au fost observați în timp ce amplasau sârma ghimpată, ei interzicând totodată accesul în zonă pentru agenții de frontieră din US Border Patrol, o agenție federală.

Soldații din Texas și membrii Gărzii Naționale au fost desfășurați în număr mare în Shelby Park încă din vara trecută, când mii de imigranți au traversat ilegal din Mexic. Texas a preluat controlul parcului în această lună și a interzis intrarea agenților Poliției de Frontieră.

În acest context, în octombrie trecut, procurorul general din Texas, Ken Paxton, a dat în judecată Administrația Biden după ce agenții federali au tăiat sârma ghimpată pentru a salva imigranții aflați în pericol. Plângerea susținea că agenții au recurs la distrugerea proprietății statului pentru “a asista” imigranții în eforturilor lor de a penetra frontiera.

Guvernul de la Washington a contestat însă în justiție deciziile oficialilor din Texas și, după mai multe decizii luate de curțile de apel, problema a ajuns în fața Curții Supreme de la Washington. Luni, forul suprem a decis în favoarea Administrației președintelui Biden în conflictul cu Texas.

Judecătorii au hotărât, cu o majoritate de 5-4, că US Border Patrol poate tăia sau chiar îndepărta gardul de sârmă ghimpată ridicat de Garda Națională din Texas.

Departamentul de Justiție a susținut că gardul îngreunează activitatea agenților Poliției de Frontieră, deoarece reprezintă un pericol atât pentru imigranți, cât și pentru forțele de ordine. Aceasta după ce unii dintre imigranții ilegali s-au tăiat în sârmă în timp ce încercau să penetreze frontiera americană.

A doua zi după hotărârea Curții Supreme, Departamentul pentru Securitate Internă a cerut Texasului să îi acorde “acces deplin” la graniță până pe 26 ianuarie, potrivit unei scrisori obținute de CNN.

Texasul a declarat că zona Shelby Park din Eagle Pass este deschisă publicului, dar agenții US Custom and Border Protection au fost blocați să o acceseze, potrivit scrisorii. Experții juridici spun că există un motiv evident pentru decizia Curții Supreme: Constituția prevede că controlul granițelor națiunii este o chestiune federală.

Într-o apariție televizată joi la Fox News, guvernatorul Abbott a declarat: “Deoarece Administrația Biden a renunțat cu adevărat la responsabilitatea de a securiza granița și de a aplica legile, Texas, foarte simplu, securizează frontiera.”

El a postat, de asemenea, fotografii ale membrilor Gărzii Naționale din Texas care instalau garduri noi de sârmă ghimpată de-a lungul fluviului. Experții cred că mișcarea nu pare să încalce ordinul Curții Supreme, care a acordat permisiunea pentru îndepărtarea sârmei existente, fără a spune nimic despre adăugarea de noi bariere.

De asemenea, cu o zi înainte, Abbott a publicat o declarație în care și-a anunțat planul de a continua să ocolească guvernul federal și l-a acuzat pe președintele democrat că folosește banii contribuabililor americani pentru “a deschide” granița.

“Guvernul federal a rupt pactul dintre Statele Unite și state. Ramura executivă a Statelor Unite are datoria constituțională de a aplica acele legi, iar ea chiar le-a încălcat,” a spus Abbott.

Mișcarea lui Abbott a fost susținută de guvernatorii republicani din jumătate din statele americane, care și-au declarat sprijinul pentru Texas în conflictul cu guvernul federal provocat de imigrația ilegală. Joi, 25 de guvernatori republicani au publicat o declarație comună de solidaritate cu Abbott despre care au spus că “a intervenit pentru a proteja cetățenii americani în fața nivelurilor istorice de imigranți ilegali, a drogurilor mortale precum fentanilul și a teroriștilor care intră în țara noastră.”

Republicanii susțin că Texasul are autoritatea de a ignora Curtea Supremă și Constituția SUA, care a stabilit că instanțele federale au prioritate față de instanțele de stat, din cauza unei prevederi separate a Constituției care limitează puterea statelor, cu excepția cazului în care se angajează în război sau sunt invadate. Raționamentul republicanilor este acela că traversările ilegale ale imigranților constituie o invazie a Americii.

Într-un gest simbolic fără precedent, oficiali republicani din întreaga Americă și-au manifestat susținerea pentru guvernatorul Abbott și statul Texas în ceea ce pare să devină o criză constituțională semnificativă.

Democrații l-au îndemnat pe președintele Biden să adopte o poziție mai dură împotriva Texasului. “Guvernatorul Greg Abbott folosește Garda Națională din Texas pentru a obstrucționa și a crea haos la graniță,” a scris congresmanul Joaquin Castro pe X, cerând ca guvernul federal să preia controlul Gărzii Naționale din Lone Star State.

“Dacă Abbott sfidează decizia de ieri a Curții Supreme… (Biden) trebuie să stabilească acum controlul federal unic al Gărzii Naționale din Texas.”

În acest context, trebuie precizat că Garda Națională este parte a armatei SUA, aflată sub comanda președintelui SUA în calitate de comandant șef, dar cu excepția situațiilor specifice în care președintele preia în mod explicit controlul federal, garda națională din fiecare stat primește ordine de la guvernatorul statului său. Preluarea controlului Gărzii Naționale din Texas de către Administrația Biden ar reprezenta o mișcare controversată, care ar inflama și mai mult tensiunile dintre oficialii federali și statali, precum și dintre stânga și dreapta americane.

Unii experți afirmă de altfel că, în ciuda solicitărilor democraților, Biden nu are justificarea legală pentru o astfel de decizie.

Federalizarea trupelor Gărzii Naționale nu ar fi însă fără precedent. În 1957, în perioada segregării, președintele Dwight Eisenhower a preluat controlul Gărzii Naționale din Arkansas pentru a se asigura că un grup de studenți de culoare, cunoscut sub numele de “Little Rock Nine,” a putut urma cursurile liceului Little Rock Central, după ce oficialii din Arkansas au refuzat să facă acest lucru.

In an interview from India, Gov. Greg Abbott says ten other states have sent national guard to the Texas border, and others will follow. Abbott says he is “prepared” for a conflict with federal authorities. pic.twitter.com/F58MLoOsAZ