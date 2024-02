„Armata lui Dumnezeu“ a ajuns în Texas pentru a se face scut împotriva migranților. Dezinformarea se răspândește în China despre „războiul civil” din SUA

În camioane, dube și rulote, sute de persoane s-au adunat sâmbătă în sudul Texasului pentru a manifesta împotriva a ceea ce ei consideră a fi o "invazie" de migranți și pentru a cere noi controale stricte la frontiera dintre SUA și Mexic, scrie AFP.

Pe partea laterală a unuia dintre vehiculele care ajungeau la Quemado - cu o populație de 162 de locuitori - erau mâzgălite cuvintele "Alătură-te luptei lui Dumnezeu".

Convoiul s-a adunat în orășelul micuț de-a lungul râului Rio Grande, care formează granița naturală dintre Statele Unite și Mexic, în timp ce dezbaterea se învârte din nou în jurul modului în care se poate aborda problema numărului record de treceri de migranți.

Sute de mii de persoane din America Centrală și de Sud, și nu numai, au traversat râul în ultimele luni în speranța unei vieți mai bune în Statele Unite.

Dar numărul lor uriaș a devenit o problemă galvanizantă, în special înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie, republicanii din Congres blocând ajutorul suplimentar al SUA pentru Ucraina și Israel, cerând ca administrația președintelui Joe Biden să facă mai mult pentru a opri acest flux.

În Quemado, în acest weekend, activiștii conservatori, inclusiv un grup care se autointitulează "Noi, poporul" - primele cuvinte din preambulul Constituției SUA - s-au întâlnit pentru a-și face cunoscută furia cu privire la imigrație, adunându-se sub sloganul "Luați-ne granița înapoi".

Unul dintre organizatorii evenimentului i-a numit pe cei adunați aici "Armata lui Dumnezeu", sugerând un sprijin sfânt pentru cauza lor.

"Migrația la graniță este scăpată de sub control", a declarat Robyn Forzano, în vârstă de 43 de ani, care păzea intrarea în ferma Quemado, unde se întâlneau protestatarii.

"Suntem invadați și, știți, în cele din urmă trebuie să fim capabili să controlăm ceea ce se întâmplă", a declarat el pentru AFP, reluând ideea liderilor republicani și a experților media conservatori din ultimele săptămâni.

Multe dintre vehiculele care au sosit purtau pancarte de susținere a fostului președinte Donald Trump, favoritul republican în alegerile din această toamnă, sau care îl criticau pe probabilul său adversar, actualul președinte Biden.

Un alt activist ținea o pancartă pe care scria: „Raiul are ziduri, iadul are granițe deschise”.

Biden și-a făcut campanie în 2020 pe tema restabilirii "umanității" în domeniul imigrației - punând capăt politicilor controversate din epoca Trump care au dus la separarea familiilor la frontiera dintre SUA și Mexic.

Eagle Pass, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Quemado, a devenit epicentrul unui conflict spinos între guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, și administrația Biden.

Guvernul federal îl dă în judecată pe Abbott pentru că a preluat controlul asupra unui parc care include o rampă de acces la râu și pentru că a întins sârmă ghimpată de-a lungul malului râului.

La jumătatea lunii ianuarie, administrația Biden s-a plâns că agenții gărzii naționale din Texas au împiedicat poliția federală de frontieră să ajungă la râu pentru a încerca să salveze trei migranți care, în cele din urmă, s-au înecat. Texasul a respins acuzația.

Biden a dus cazul până la Curtea Supremă a SUA, care a autorizat poliția de frontieră să taie sârma ghimpată.

Însă Abbott, sfidător, a ordonat ridicarea mai multor garduri și a obținut sprijinul guvernatorilor republicani din întreaga țară, care și-au trimis la graniță proprii memri ai Gărzii Naționale sau alte resurse.

Profitând de această problemă, republicanii din Camera Reprezentanților au lansat o procedură de punere sub acuzare a șefului Securității Naționale a lui Biden, fiind așteptat votul în următoarele săptămâni.

"Acel râu este astăzi o zonă de dezastru", a declarat jurnaliștilor Jessie Fuentes, care deține o afacere de închiriere de caiace lângă Rio Grande. "Se transformă într-o bază militară".

"Anumite persoane sau anumite grupuri care pretind că sunt o "armată a lui Dumnezeu" vin în comunitatea noastră pentru a răspândi ura și pentru a răspândi disensiuni.

"Și sunt tulburat de acest lucru, pentru că noi nu suntem așa", a spus Fuentes.

Dezinformarea se răspândește în China despre „războiul civil” din Texas

Pe fondul escaladării conflictului de frontieră dintre Texas și Casa Albă din cauza imigrației ilegale, în China s-a răspândit dezinformarea că statul Lone Star a declarat oficial război pentru a se separa de SUA.

Posturile populare chineze au sugerat că evenimentele din Texas au dus la diviziuni profunde în SUA, care se extind până la un punct în care tulburările au devenit o realitate crudă.

Postările în trend pe rețelele de socializare din China susțin că dl Abbott se pregătea să intre în război cu autoritățile federale americane.

Postările cu hashtag-ul #TexasDeclaresAStateOfWar au fost vizualizate și partajate de mii de ori pe populara rețea de socializare Sina Weibo. Unele postări au fost ale unui utilizator cu milioane de urmăritori.

Un jurnalist de la Vocea Americii, Wenhao, specializat în dezinformarea online chineză, a postat pe X că „cea mai mare știre legată de SUA de pe internetul Chinei din ultimele zile este guvernatorul Texasului care declară război guvernului federal, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate”.

Weibo pare să fi luat măsuri pentru a limita un astfel de conținut.

Cu toate acestea, multe postări se găsesc în continuare pe populara platformă, care are peste 600 de milioane de utilizatori activi lunar.

Utilizatorii fac să circule imagini cu Departamentul Militar din Texas arborând deasupra sediului său o fotografie cu un steag pe care scrie "Come and Take It" (Vino și ia-l), care au dus la percepții interne că statul alimentează independența.

De asemenea, circulă videoclipuri vechi de la Fox News cu grupuri de justițiari îmbrăcați în camuflaj pentru a "apăra granița". De asemenea, circulă mai multe videoclipuri din Chile cu tancuri militare care sunt atribuite în mod eronat statului Texas.

Mesajele mediatice au făcut ca ideea unui război civil să devină mai credibilă, deoarece mass-media de stat chineză a sugerat în mod regulat că diviziunile politice din SUA sunt acum atât de polarizate încât țara a ajuns în pragul unui conflict intern.

Expresia "război civil" a fost folosită în mod repetat în ziarele chinezești de la revolta din ianuarie 2021 de la Capitol Hill.

În timp ce mass-media străină este în mare parte blocată în China, conținutul din mass-media străină este adesea selectat cu grijă pentru a alimenta sugestii privind diviziunile interne din SUA.

Vineri, de exemplu, utilizatorii de rețele sociale din China au putut citi informații potrivit cărora guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, trimite până la 1.000 de membri ai Gărzii Naționale în Texas.

China publică deseori astfel de rapoarte ca răspuns la comentariile critice ale guvernelor occidentale cu privire la modul în care China gestionează problemele din Xinjiang, Hong Kong sau Taiwan. Este un mod de a spune: concentrați-vă asupra propriei curți din spate, în loc să ne spuneți cum să ne conducem țara.

Acest lucru nu este exclusiv pentru SUA. De asemenea, se întâmplă frecvent ca ziarele să amplifice sugestiile conform cărora Scoția face tot mai multe presiuni pentru autonomie, atunci când politicienii britanici critică Partidul Comunist Chinez.

Guvernul chinez susține că nu se amestecă în afacerile interne ale altor țări. "Acesta a fost întotdeauna un principiu al politicii noastre externe și este recunoscut de comunitatea internațională", a afirmat într-o declarație recentă.

Și Rusia amplifică tensiunile dintre statul Texas și administrația Biden vorbind de secesiune.