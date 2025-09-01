Tensiuni între șefii serviciilor secrete americane după dezvăluirea numelui unui agent sub acoperire

Tensiunile dintre Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații, și șeful CIA, John Ratcliffe, au atins un nou vârf după ce Gabbard a dezvăluit public numele unui agent sub acoperire al CIA, afirmând că aceasta a fost una dintre persoanele a căror autorizație de securitate le-a fost retrasă. Surse din interiorul agențiilor de informații au declarat pentru jurnaliștii de la NBC că această mișcare a șocat nu doar conducerea CIA, ci și întreaga comunitate a agenției.

Decizia vine în contextul unor tensiuni mai vechi între Gabbard și Ratcliffe, tensiuni care au fost alimentate și de alte decizii controversate, cum ar fi declasificarea unui document despre interferențele rusești în alegerile din 2016, document la care CIA a obiectat, având în vedere riscurile pentru sursele și metodele sensibile ale agenției.

De asemenea, Gabbard s-a confruntat cu critici și din partea propriului partid. Surse din administrație sugerează că aceasta ar fi sub presiune de a-și recăpăta încrederea președintelui Donald Trump, pe care o pierduse anterior după ce Gabbard a criticat public politica americană privind Iranul.

Gabbard, o mișcare strategică pentru Trump?

Surse apropiate administrației au indicat că Gabbard ar încerca să-și reconstruiască relațiile cu Trump și să arate că își curăță echipele de inamicii politici, inclusiv persoane care, în viziunea sa, ar face parte din așa-numitul „stat paralel”. Deși Trump și Gabbard au avut o relație mai rece în prima parte a anului, mai ales după declarațiile sale despre Iran, președintele a lăudat-o recent, apreciind public „munca excelentă” pe care aceasta o face. Într-o întâlnire de cabinet, Trump a spus: „Ai găsit niște lucruri interesante, Tulsi. Ești tot mai mare și mai mare în fiecare zi.”

În acest context, retragerea autorizațiilor de securitate ale celor 37 de oficiali, care includ atât membri ai fostelor administrații Obama și Biden, cât și alți agenți din cadrul agențiilor de informații, a fost prezentată de Gabbard drept o acțiune pentru a elimina „politizarea și armarea informațiilor clasificate”. Aceasta a declarat că acționează în conformitate cu ordinele președintelui, ceea ce ar putea sugera că, la nivelul guvernului american, a avut loc o „purificare” politică a agențiilor de informații.

O victimă nedorită a acestui conflict: un analist CIA

Printre persoanele afectate de retragerea autorizațiilor de securitate se află și un analist veteran din cadrul CIA, care a lucrat la pregătirea summitului dintre Trump și Vladimir Putin din Alaska, cu câteva zile înainte de a fi informată că i-a fost anulată autorizația de securitate. Un fost coleg a declarat că aceasta nu înțelege motivele acestei măsuri, având în vedere că tocmai se pregătea pentru o nouă misiune importantă în Europa. „Ea a lucrat intens pentru summitul Putin-Trump și acum nu știe ce a greșit”, a spus sursa.

Gabbard și Biroul Directorului Național de Informații (ODNI) nu au coordonat corespunzător retragerea autorizațiilor de securitate cu CIA înainte de a lua această măsură. Aceasta arată o ruptură semnificativă între cele două instituții și o lipsă de consultare cu agențiile implicate.

Un proces decizional dubios

Olivia Coleman, purtătoarea de cuvânt a ODNI, a susținut că măsura luată de Gabbard a fost una necesară pentru a proteja securitatea națională și a preveni „armarea informațiilor clasificate”. Totuși, criticii acestei decizii consideră că aceasta nu a fost luată corespunzător, iar măsura publică de anulare a autorizațiilor riscă să pună în pericol viața agenților și să dăuneze relațiilor cu guvernele străine, mai ales în cazul agenților sub acoperire. Fostul oficial de intelligence Larry Pfeiffer a subliniat: „Este de bun-simț să consulți agenția implicată înainte de a lua o astfel de decizie, mai ales atunci când aceasta se face într-un mod public.”

Un conflict deschis între Gabbard și CIA

Acest episod subliniază încă o dată tensiunile dintre Gabbard și șeful CIA, John Ratcliffe. Această ruptură a devenit deja de notorietate în cercurile guvernamentale și printre angajații agențiilor de informații. De exemplu, în iulie, Gabbard a declasificat un raport al Comitetului de Intelligence din Camera Reprezentanților despre interferențele rusești în alegerile din 2016, un raport pe care CIA a încercat să-l păstreze secret, din motive legate de protejarea surselor și a metodelor de spionaj.

De asemenea, Gabbard a stârnit controverse atunci când a decis să mute pregătirea briefingurilor zilnice de securitate pentru președinte din sediul CIA din Langley, Virginia, în biroul său din McLean, Virginia, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la intențiile sale de a submina autoritatea agenției de informații.

Un val de concedieri în agențiile de informații

Mai multe surse din interiorul agențiilor de informații au confirmat că analistul CIA menționat este doar una dintre numeroasele victime ale unui val de concedieri și excluderi din ultima perioadă. Mulți dintre cei vizați sunt acuzați de „politizarea informațiilor” sau de lipsa de loialitate față de administrația Trump. Unii dintre cei care au fost concediați spun că nu au fost nici măcar informați despre motivele pentru care au fost excluși, fiind condamnați fără a li se oferi un proces corect.

În mod similar, Mark Zaid, avocatul care reprezintă mai mulți dintre cei afectați de măsura lui Gabbard, a spus că acțiunea respectivă este „fără niciun sens” și amintește de perioada McCarthyismului, atunci când astfel de practici erau folosite pentru a stigmatiza și elimina pe cei considerați „dușmani ai statului”.

O decizie periculoasă pentru statul american

Această decizie ridică întrebări nu doar despre loialitatea politică, ci și despre efectele pe termen lung asupra integrității agențiilor de informații. În contextul unei administrații care folosește puterea de a retrage autorizațiile de securitate ca pe un instrument politic, mulți se tem că aceste măsuri vor submina încrederea în securitatea națională și vor crea un precedent periculos pentru viitor.

