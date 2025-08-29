Texas, statul american care se mândrește cu individualismul său feroce și cu deschiderea către afaceri, pare să-și revizuiască brusc definiția despre „libertate” și „proprietate”. Sub pretextul apărării securității naționale, guvernatorul Greg Abbott a semnat în iunie o lege care interzice cetățenilor și companiilor din patru țări – China, Iran, Coreea de Nord și Rusia – să achiziționeze sau să închirieze proprietăți în Texas.

Noua lege, cunoscută sub numele de Senate Bill 17, intră în vigoare pe 1 septembrie și a stârnit un val de îngrijorare în comunitățile vizate, în special în rândul americanilor de origine chineză, care consideră că legea, dincolo de aparențele de protecție, maschează o formă de xenofobie instituționalizată.

Pretexte și realități

Oficial, legea ar fi menită să protejeze infrastructura strategică a statului texan și să limiteze „influențele maligne” ale unor regimuri considerate ostile. Neoficial însă, ea readuce în actualitate un discurs periculos, în care identitatea etnică este confundată cu amenințarea națională.

Jason Yuan, proprietar al unui mic atelier auto din Texas, naturalizat cetățean american după ce a emigrat din China, simte că țara în care și-a crescut copiii îl respinge. „Este o lege care ne spune că nu suntem doriți aici. Ne trimite acasă, chiar dacă suntem deja acasă,” spune el.

Ads

O istorie care se repetă

Legea SB 17 are ecouri neliniștitoare. În urmă cu peste un secol, Chinese Exclusion Act interzicea imigrarea muncitorilor chinezi în SUA, pe fondul unui val de resentimente și panică economică. Acum, sub pretextul unor riscuri de spionaj, legislatorii americani reiau aceleași clișee — dar adaptate contextului geopolitic actual, relatează BBC.

Activiștii au denumit SB 17 „Chinese Exclusion Act 2.0”. Cazul lui Qinlin Li, o tânără absolventă din Austin, devenită parte într-un proces împotriva legii, e revelator: deși instanța a respins plângerea pe motiv că studenții vizați nu sunt afectați direct, efectele psihologice și presiunea administrativă au fost devastatoare pentru ea. „Ne întoarcem în timp. Dacă nu avem dreptul la o locuință, atunci ce fel de viață putem construi?”, spune ea.

Impact economic și marginalizare

Pe lângă efectele sociale, legea riscă să lovească și economia texană. Între 2011 și 2021, companiile chineze au investit peste 2,7 miliarde de dolari în Texas. Acum, unele dintre ele își reevaluează planurile. Agenții imobiliari, precum Nancy Lin din Dallas, spun că investitori din domenii strategice — energie verde, automobile electrice — își amână deciziile sau se orientează spre alte state.

Ads

Micii antreprenori locali, ca Jason Yuan, pierd și ei: „Cel puțin o treime din clienții mei sunt chinezi. Dacă pleacă sau sunt forțați să-și limiteze șederea, pierderea va fi uriașă pentru toți,” spune el.

O problemă națională, tratată la nivel de stat

Deși securitatea națională este competență federală, Texasul alege să acționeze unilateral. Experți în drept constituțional și politici externe, precum Sarah Bauerle Danzman de la Atlantic Council, atrag atenția că astfel de măsuri creează haos juridic și suprapuneri inutile între nivelurile de autoritate.

Într-un context politic dominat de temeri alimentate de incidente precum balonul-spion chinezesc din 2023, 26 de state americane – majoritatea conduse de republicani – au adoptat legi similare. Trump a declarat că intenționează să interzică cetățenilor chinezi achiziția de teren agricol la nivel național, dacă va reveni la putere.

„Securitate” sau segregare mascată?

Apărătorii drepturilor civile atrag atenția că aceste legi nu se bazează pe probe concrete de pericol iminent, ci pe asocieri periculoase între identitatea etnică și regimurile autoritare. „Nu există dovezi că cetățeni chinezi care dețin sau închiriază locuințe în Texas ar fi reprezentat un risc real de securitate,” spune Patrick Toomey, de la ACLU.

Ads

Cei care susțin legea, precum Chuck DeVore de la Texas Public Policy Foundation, invocă cazuri controversate, cum a fost cel al omului de afaceri chinez Sun Guangxin, care a cumpărat peste 56.656 de hectare de teren aproape de o bază militară. Însă investigațiile federale nu au găsit dovezi că proiectul său ar fi constituit o amenințare.

Un viitor incert

Pentru Yuan și comunitatea sa, lupta abia începe. El spune că, dacă acest tip de legislație va deveni normă, minoritățile vor fi tot mai excluse din procesul democratic. „Nu ne opunem pentru că vrem privilegii. Ne opunem pentru că vrem aceleași drepturi ca toți ceilalți,” afirmă el, cu fiul său de 13 ani alături.

„Dacă nu ne apărăm acum, în curând alte state vor copia legea. Iar atunci va fi prea târziu. Ne vor spune unde avem voie să locuim, să lucrăm, să visăm.”

Ads