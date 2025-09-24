Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală

Casa Albă a clarificat una dintre principalele întrebări legate de transferul operațiunilor TikTok din Statele Unite către un grup de investitori americani. Conform acordului, algoritmul aplicației va fi operat pe teritoriul SUA și monitorizat de compania Oracle.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a confirmat detaliul luni, într-o discuție cu jurnaliști. Dacă tranzacția va fi dusă la capăt, controlul asupra operațiunilor TikTok în SUA, împreună cu o copie a algoritmului, va fi transferat către o nouă societate mixtă cu sediul în Statele Unite. Aceasta va avea investitori majoritar americani și un consiliu de administrație format în principal din cetățeni americani.

Structura noii companii

Printre investitori se vor număra Oracle și firma de private equity Silver Lake, alături de companii americane și internaționale deja implicate în ByteDance, compania-mamă a TikTok, dar și de noi participanți. Președintele Donald Trump a sugerat că antreprenorul Michael Dell și familia Murdoch ar putea fi incluși, însă surse apropiate negocierilor au precizat că investitor va fi Fox Corp., nu Murdoch-ii personal.

ByteDance va păstra mai puțin de 20% din TikTok US, a mai spus oficialul. Lista completă a investitorilor nu este încă finalizată.

Aprobări în curs

Tranzacția se află încă în proces de obținere a aprobărilor de reglementare, inclusiv din partea autorităților chineze. Totuși, Casa Albă s-a arătat optimistă că acordul va fi validat. „Suntem 100% încrezători că un acord este încheiat”, a declarat sâmbătă secretara de presă Karoline Leavitt, estimând că documentele vor fi semnate „în zilele următoare”.

Trump urmează să semneze în această săptămână un ordin executiv prin care tranzacția va fi recunoscută drept o „dezinvestire calificată”, conform legii adoptate anul trecut ce impunea vânzarea sau interzicerea aplicației. În același timp, interdicția a fost prelungită până pe 16 decembrie, ceea ce face probabilă finalizarea oficială a vânzării la începutul anului viitor.

De ce era algoritmul miza principală

Algoritmul de recomandare al TikTok, considerat cheia popularității aplicației, a fost și principala sursă de îngrijorare în SUA. Oficialii americani au avertizat că ByteDance ar putea fi constrânsă de autoritățile de la Beijing să manipuleze fluxul de conținut pentru a influența opinia publică. Legea adoptată anul trecut interzice orice cooperare între ByteDance și noul grup american privind operarea algoritmului.

Conform acordului, noul consorțiu va primi o copie a codului sursă, îl va reantrena pe baza datelor utilizatorilor americani, iar Oracle va monitoriza constant modul în care sunt generate recomandările. Controlul se va aplica doar asupra utilizatorilor din SUA, ceea ce ridică întrebări dacă aceștia vor trebui să instaleze o versiune separată a aplicației după finalizarea tranzacției.

Oracle își consolidează rolul

Implicarea Oracle în TikTok va crește, compania având deja un parteneriat pentru stocarea datelor utilizatorilor americani pe servere interne. Președintele Oracle, Larry Ellison, este cunoscut drept un apropiat al lui Donald Trump.

Într-o mișcare neașteptată, Oracle a anunțat luni că directorul executiv Safra Catz va părăsi funcția, urmând să fie înlocuită de doi co-directori executivi. Catz va deveni vicepreședinte al consiliului de administrație. Nu este clar dacă această schimbare are legătură cu tranzacția TikTok, dar analiștii spun că mutarea i-ar putea permite un rol direct în noua societate mixtă.

Casa Albă nu a decis încă dacă va percepe un comision pentru negocierea vânzării, estimată la miliarde de dolari. Oficialul citat a precizat că guvernul american nu va deține o „acțiune de aur” sau alt tip de participație în compania rezultată.

