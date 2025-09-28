SUA iau în calcul lovituri militare împotriva traficanților de droguri din Venezuela

Trump, hotărât să folosească toate resursele pentru a opri traficul de droguri care vine din America Latină/FOTO:X@peladodelatv

Planuri secrete, surse anonime, negocieri purtate prin intermediari din Orientul Mijlociu. Washingtonul pregătește scenarii pentru atacuri cu drone și alte lovituri militare asupra unor ținte din Venezuela, sub acuzația că regimul lui Nicolás Maduro permite cartelizarea traficului de droguri.

Deocamdată, președintele Donald Trump nu a dat undă verde, dar, potrivit unor surse citate de NBC News, primele lovituri ar putea începe în câteva săptămâni.

O nouă escaladare

Ar fi un pas suplimentar în campania administrației Trump împotriva traficului de droguri și, indirect, împotriva guvernului Maduro. În ultimele săptămâni, armata americană a scufundat cel puțin trei ambarcațiuni venezuelene suspectate de transportul de droguri. Casa Albă nu a prezentat însă dovezi clare că toate aveau stupefiante la bord.

La Caracas, Maduro respinge constant acuzațiile, acuzând la rândul său Statele Unite de tentative repetate de a-l înlătura de la putere. Totuși, recunoaște că prin intermediari din Orientul Mijlociu a transmis mesaje către Washington, gata să negocieze „anumite concesii” pentru a-și menține poziția.

Ținte precise: laboratoare și lideri ai cartelurilor

Conform informațiilor, planurile armatei americane vizează în primul rând lovituri cu drone asupra unor lideri ai rețelelor de trafic și distrugerea laboratoarelor clandestine. „Venezuela ne trimite traficanții și drogurile. Nu e acceptabil”, a spus Trump, întrebat despre posibilitatea unor acțiuni directe. Pentagonul a refuzat să comenteze.

În tot acest timp, opt nave de război americane cu peste 4.000 de militari la bord au fost deja desfășurate în regiune, iar avioane F-35 au fost trimise în Puerto Rico. „Nu muți atâtea resurse acolo doar pentru a le ține pe loc”, a spus un oficial familiarizat cu discuțiile.

Maduro sub presiune, dar nu înfrânt

Din 2020, Maduro este inculpat în SUA pentru trafic de droguri, cu o recompensă de 50 de milioane de dolari pusă pe capul său. Administrația Trump îl acuză că ar lucra mână în mână cu carteluri care trimit cocaină și membri de bande către America.

Totuși, Venezuela nu este considerată producător major de cocaină, ci mai degrabă un punct de plecare pentru transporturile aeriene. Iar în privința fentanilului, principala sursă rămâne Mexicul, nu Caracas.

Joc dublu: presiuni și negocieri

Deși Trump vorbește despre „folosirea tuturor mijloacelor de putere americană”, administrația sa menține și un canal de dialog cu regimul Maduro. S-au derulat deja 54 de zboruri de deportare în colaborare cu autoritățile de la Caracas, semn că, dincolo de declarațiile belicoase, există și un pragmatism rece.

„Un atac pe sol venezuelean ar aduce reacții în lanț, de la proteste diplomatice până la noi persecuții politice interne”, avertizează analistul Aníbal Sanchez Ismayel.

Între timp, un nume greu din administrația republicană, Marco Rubio, insistă pentru o schimbare de regim la Caracas, mizând că presiunea militară și economică îl va forța pe Maduro să facă o greșeală fatală.

Până atunci, rămâne întrebarea: vor trece Statele Unite de la demonstrații de forță navală la lovituri directe asupra teritoriului venezuelean? Și, dacă da, unde se va opri această spirală?

