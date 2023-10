Statele Unite au anunțat că trimit în estul Mediteranei un portavion, crucișătoare și distrugătoare. Gestul vine după convorbirea telefonică dintre Joe Biden și Benjamin Netanyahu.

”Președintele Biden l-a informat pe prim-ministru cu privire la angajamentul diplomatic intens întreprins de Statele Unite în ultimele 24 de ore în sprijinul Israelului. Președintele a transmis și această asistență suplimentară pentru Armata Israelului. Forțele se află acum în drum spre Israel, cu mai multe de urmat în zilele următoare”, informează Casa Albă, arată biziday.

Un grup de luptă naval se îndreaptă către estul Mediteranei. Din acesta fac parte portavionul cu propulsie nucleară USS Gerald R. Ford și crucișătoare și distrugătoare.

SUA iau măsuri pentru a consolida prezența avioanelor sale de luptă în regiune, inclusiv F-35, F-15, F-16 și A-10. Statele Unite au trimis mai multe astfel de avioane în Orientul Mijlociu în ultimele luni, ca răspuns la agresiunea forțelor iraniene din regiune, inclusiv în Siria și în Golful Oman, mai arată sursa citată.

CNN: The U.S. will send an additional 20-25 F-35 and F-15 fighter jets to the Middle East.

The purpose of the fighter jets is to prevent "Iranian aggression" and the escalation of hostilities beyond Israel's borders. It is not yet known when exactly the fighter jets will arrive… pic.twitter.com/2MIU0sP86X