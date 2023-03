Anunțul făcut de SUA pentru Ucraina în ziua când Xi Jinping s-a întâlnit cu Putin la Moscova

Statele Unite vor livra o nouă tranşă a ajutorului militar pentru Ucraina, în valoare de 350 de milioane de dolari şi care include în special muniţii pentru lansatoarele de rachete HIMARS, a anunţat luni secretarul de stat american Antony Blinken, transmit Reuters şi AFP.

”Rusia ar putea singură să pună capăt războiului astăzi. Până când ea va face acest lucru, noi vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesa”', a declarat Blinken într-un comunicat.

Anunţul a fost făcut în ziua în care preşedintele chinez Xi Jinping se află într-o vizită la Moscova.

Livrarea, care ar urma să includă vehicule blindate uşoare Bradley, obuze şi arme antitanc, provine din fonduri alocate deja de Congresul american.

SUA au furnizat deja armament în valoare de peste 30 de miliarde de dolari Ucrainei pentru ca aceasta să se apere de Rusia, care a invadat ţara vecină în 24 februarie 2022.

Ucraina încearcă să obţină suficient armament de la susţinătorii săi din Occident pentru a lansa o contraofensivă în încercarea de a recuceri teritoriile capturate de forţele ruse anul trecut.

