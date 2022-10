De ce ideea lui Elon Musk de „Free Speech” ar accelera ruina Americii. Cum a ajuns miliardarul un agent geopolitic al haosului

O „nouă eră” se deschide pentru Twitter. Elon Musk deține acum rețeaua de socializare, după ce și-a finalizat achiziția de 44 de miliarde de dolari, joi, 27 octombrie. El a postat pe Twitter mesajul „pasărea este eliberată”, într-o aparentă referire la încheierea tranzacției.

Cel mai bogat om din lume i-a concediat imediat pe şeful Parag Agrawal şi pe alţi doi directori, cel financiar, Ned Segal şi pe directorul juridic Vijaya Gadde, potrivit unor surse anonime de la Washington. Agrawal și Segal au fost escortați din sediul Twitter din San Francisco după încheierea înțelegerii, scrie Reuters.

Cofondatorul Twitter Biz Stone le-a mulțumit celor trei pentru „contribuția lor” la proiect. Elon Musk a avut timp până vineri să finalizeze achiziţia reţelei de socializare, în caz contrar, un proces ar fi avut loc în noiembrie. Operaţiunea a durat de la anunţul la sfârşitul lunii aprilie a unei oferte de achiziţie de 44 de miliarde de dolari.

Elon Musk îi asigură pe agenții de publicitate că Twitter, sub conducerea sa, va rămâne un loc sigur pentru mărcile lor. „Au existat multe speculații privind motivul pentru care am cumpărat Twitter și despre ce cred eu despre publicitate. În cea mai mare parte sunt greșite”, a scris Elon Musk, pe contul său de Twitter.

Miliardarul susține că a vrut să cumpere compania „deoarece este important pentru viitorul civilizației să existe o piață digitală comună, unde o gamă largă de credințe poate fi dezbătută într-un mod sănătos, fără a recurge la violență”.

”De aceea am cumpărat Twitter. Nu am făcut-o pentru că ar fi ușor. Nu am făcut-o pentru a câștiga mai mulți bani. Am făcut-o pentru a încerca să ajut omenirea, pe care o iubesc.”

În ultimul său tweet, Musk și-a prezentat și câteva dintre obiectivele sale pentru companie, spunând că Twitter trebuie să fie „cald și primitor pentru toți”.

Elon Musk și-a actualizat și biografia profilului său, unde a notat că este „Chief Twit”.

The New Republic explică de ce ideea lui Elon Musk de „Free Speech” ar accelera ruina Americii. „O platformă Twitter fără moderarea conținutului – și cu un Donald Trump și alții ca el reinvitați în mare pompă ar însemna că minciunile și dezinformarea vor copleși adevărul și că fasciștii și putiniștii vor dispune de toată libertatea pe care o doresc.

Toate acestea ar trebui să servească drept avertisment pentru Elon Musk. Ceea ce face din Twitter o platformă de socializare (relativ) robustă este diversitatea vocilor, care e posibilă numai datorită politicilor de moderare care sunt (oarecum) mai inteligente decât cele ale altor platforme. Există toate motivele, scrie New Republic, să credem că acest lucru va dispărea dacă Musk decide să facă din Twitter un paradis de „libertate de exprimare” pentru conspiraționiști și suprematiști, ceva precum Parler, GETTR, Truth Social sau Gab.

Fără o moderare inteligentă, rasismul, antisemitismul, islamofobia, homofobia, transfobia și întreaga ură a a dreptei și stângii extreme vor sufoca rapid Twitter. Nimic autentic nu poate rezista mult timp într-un astfel de mediu și majoritatea oamenilor care nu sprijină aceste ideologii vor pleca, golind site-ul și ruinând investiția“.

Cum a ajuns Elon Musk un agent geopolitic al haosului

În ultimele patru săptămâni, Elon Musk a oferit un plan de pace pentru Rusia și Ucraina, care i-a revoltat oficialii ucraineni. El a postat un tweet despre accesul iranienilor la internet care i-a expus pe protestatarii guvernamentali la o schemă de phishing. A sugerat, de asemenea, într-un interviu, că China ar putea fi liniștită dacă i s-ar acorda controlul parțial asupra Taiwanului. Un oficial din Taipei i-a cerut să-și retragă sugestia.

Musk a apărut în ultimele luni ca un actor nou, haotic pe scena politicii globale. În timp ce multor miliardari le place să tweeteze despre problemele mondiale, niciunul nu se poate apropia de influența și capacitatea lui Musk de a provoca probleme.

În timp ce cea mai mare parte a averii lui Musk provine din participația sa la compania de mașini electrice, Tesla, influența sa provine în mare parte din compania sa de rachete, SpaceX, care deține rețeaua de satelit Starlink. Starlink poate transmite servicii de internet către zonele de conflict și punctele fierbinți geopolitice și a devenit un instrument esențial al armatei ucrainene în războiul cu Rusia.

Influența lui Musk va crește odată cu preluarea Twitter. El s-a autointitulat un absolutist al libertății de exprimare și este de așteptat să relaxeze moderarea conținutului Twitter.

Criticii săi – și sunt mulți – își fac griji că este dificil să se separe opiniile lui Musk de interesele sale de afaceri, mai ales când vine vorba de Tesla, care este din ce în ce mai dependentă de China.

„Tehnologia a devenit esențială pentru geopolitică”, a spus Karen Kornbluh, director al German Marshall Fund, un think tank geopolitic și fost consilier al președintelui Barack Obama.

Joc ambigu în Ucraina

În unele cazuri, Musk a fost o binefacere. Când a oferit acces la internet prin Starlink în Ucraina la începutul anului și a finanțat cel puțin o parte din hardware și servicii.

Dar mesajele pe care le-a transmis au cauzat și probleme. Săptămâna trecută, într-o postare pe Twitter, el a spus că nu poate finanța „la infinit” utilizarea Starlink pentru Ucraina, apoi a revenit.

La sfârșitul lunii trecute, Musk a participat la un eveniment privat în Aspen, numit The Weekend. Organizat parțial de fostul director executiv Google și consilier guvernamental Eric Schmidt, evenimentul a reunit lideri politici și de afaceri americani, inclusiv președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, fostul vicepreședinte Al Gore și fostul șef de Stat Major al armatei SUA, Joeph Dunford.

La ora prânzului, sub un cort de pe un teren de golf, Musk a avut o conversație amplă cu miliardarul David Rubenstein, susțin două persoane care au participat la eveniment și au vorbit sub rezerva anonimatului.

La sfârșitul conversației, spre surprinderea multor prezenți, Musk a propus un plan de pace pentru războiul din Ucraina care să permită Rusiei să anexeze teritoriu ucrainean, părând să se alinieze la dorințele Kremlinului.

Ideea i-a revoltat pe mulți din cei prezenți la eveniment, potrivit participanților. A doua zi, Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al președintelui Biden, a avut o intervenție video la eveniment, iar un interlocutor a ridicat problema planului de pace al lui Musk. Sullivan nu a comentat declarațiile lui Musk la eveniment, potrivit unui purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate. Cu toate acestea, Musk și-a dezvăluit planul 10 zile mai târziu pe Twitter. Kremlinul a susținut public ideea.

Președintele Volodimir Zelenski și alți lideri ucraineni au respins cu vehementă planul lui Musk.

Luna aceasta, Musk a transmis Ucrainei mai multă incertitudine când a spus că nu poate continua să plătească pentru serviciul Starlink pentru Kiev, făcând să pară că suportă cheltuielile. De fapt, Statele Unite, Marea Britanie și Polonia au plătit o mare parete din costurile secvciilor Starlink, potrivit unui document care descrie cheltuielile analizat de The New York Times.

„El trebuie să decidă dacă Starlink este un serviciu comercial care oferă uneori tehnologie de salvare a vieții clienților săi sau un serviciu care depinde în mare măsură de interesele geopolitice ale managementului său și, prin urmare, nu este de încredere pentru clienții care au preocupări cu privire la securitatea națională”, a spus Dimitri. Alperovitch, co-fondator al Silverado Policy Accelerator, un think tank geopolitic din Washington.

Promisiune neonorată și riscantă pentru Iran

În timp ce se afla în Aspen și își expunea planul de pace pentru războiul din Ucraina, Musk a trecut și la tulburările din Iran.

Pe măsură ce protestele s-au răspândit în toată țara, iar autoritățile au răspuns blocând accesul la internet în unele zone, el a părut să-și ofere ajutorul. „Activez Starlink”, a spus Musk într-un mesaj pe Twitter după ce guvernul SUA a ridicat unele sancțiuni care limitau capacitatea companiilor americane de tehnologie de a opera în Iran, astfel încât să poată ajuta protestatarii.

Starlink a oferit potențialul de a ocoli blocarea conexiunilor la internet de către Teheran pentru cei care protestează în stradă la adresa regimului mulahilor.

Dar, după cum mulți iranieni au aflat curând, Musk nu și-a ținut promisiunea. Miliardarul nu a spus nici un context cu privire la ceea ce era necesar pentru ca Starlink să funcționeze, cât va dura și de ce restricțiile guvernamentale iraniene ar face aproape imposibilă oferirea serviciului pe scară largă în Iran.

În timp ce Starlink a rămas indisponibil în Iran, hackerii despre care se crede că au legături cu guvernul iranian au început o campanie de phishing, trimițând mesaje în interiorul canalelor de social media cu linkuri care pretind că oferă acces la Starlink, potrivit Amir Rashidi, expert în drepturile digitale din Iran. În loc să ofere acces la sistemul prin satelit al lui Musk, legăturile erau malware care înghițeau informații de pe telefoanele utilizatorilor, a spus Rashidi, care a analizat cel puțin cinci versiuni ale malware-ului.

Rashidi, care a fugit din țară în 2009, l-a lăudat pe Musk pentru că a încercat să ajute, dar a spus că tacticile sale sunt „foarte iresponsabile”. „A fost doar cineva care a vrut să se ridice să spună: „Fac ceva bun”, fără să înțeleagă care ar fi consecințele”, a spus el.

Dependent de China

Musk a pășit recent și în cel mai delicat punct fierbinte geopolitic din lume: Taiwan.

Tensiunile dintre China și Taiwan prezintă riscuri majore pentru imperiul de afaceri al lui Musk. Tesla operează o unitate de producție în Shanghai, care produce până la 50% din noile mașini ale companiei. Guvernul de la Beijing controlează strâns modul în care operează companiile occidentale în țară, iar observatorii s-au îngrijorat de mult timp cu privire la modul în care dependența Tesla de China ar putea afecta pozițiile politice ale lui Musk.

Luna aceasta, Musk a confirmat că s-a confruntat cu presiuni din partea Beijingului, când a declarat pentru Financial Times că guvernul chinez a precizat că dezaprobă faptul că oferă serviciul de internet Starlink în Ucraina. Beijingul a căutat asigurări, a spus el, că nu va oferi serviciul în China.

Apoi a oferit o modalitate de a atenua tensiunile: predarea controlului Taiwanului Chinei.

Comentariul, care contrastează drastic cu politica Statelor Unite și a aliaților săi, a atras reproșuri rapide din partea politicienilor taiwanezi.

Într-un interviu telefonic cu The New York Times, Chao Tien-Lin, membru al Partidului Democrat Progresist și al comisiei pentru afaceri externe și apărare a legislativului taiwanez, i-a cerut lui Musk să-și retragă declarația. „Dacă nu o face, voi sfătui sincer nu doar Taiwanul, ci toți consumatorii din țările liberal-democrate să boicoteze Tesla și produsele conexe”, a spus el.

Unii au subliniat că, în cazul în care izbucnește un conflict militar între cele două părți, taiwanezii, la fel ca ucrainenii, îi pot cere lui Musk să furnizeze un mijloc de comunicare de urgență prin satelit. Dar având în vedere poziția publică a lui Musk cu privire la situație și legăturile cu China, Starlink ar putea să nu fie o opțiune viabilă.

