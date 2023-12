Cum s-au transformat universitățile americane din centre de excelență în instituții care promovează programe politice

The Wall Street Journal constată un „punct de cotitură” în războiul cultural din SUA, dat fiind că un celebru comentator, Fareed Zakaria, considerat de mulți de stânga, a admis la CNN că „universitățile americane de elită s-au transformat din centre de excelență în instituții care promovează programe politice”. „Aceste programe, concentrate în jurul diversității și includerii, au fost adoptate cu bună credință, însă bunele intenții s-au preschimbat într-o ideologie dogmatică care a transformat aceste universități în locuri în care obiectivele țin exclusiv de ingineria politică și socială, iar nu de meritul academic

Fareed Zakaria de la CNN susține că americanii își pierd încrederea în instituțiile de învățământ superior care par mai mult preocupate de "promovarea agendei politice decât de excelența academică". De asemenea, el a subliniat că lipsa diversității politice dăunează și capacității de analiză a corpului studențesc.

Comentariile lui Zakaria au venit în contextul în care președinților de la MIT, Harvard și University of Pennsylvania li s-a cerut demisia după o mărturie dezastruoasă despre antisemitismul din campusurile universitare. Lizz Magill, președinta Penn State, a demisionat. Între timp, președintele Harvard, Claudine Gay, și-a cerut scuze în The Harvard Crimson, în timp ce consiliul de administrație al MIT a emis o declarație de susținere a lui Sally Kornbluth.

America’s top universities should abandon their long misadventure into politics, retrain their gaze on their core strengths and rebuild their reputations as centers of research and learning.

