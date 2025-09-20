Washingtonul își schimbă tăcut cursul. SUA limitează vânzările de armament către Europa. Sistemul Patriot devine armă de rezervă strategică pentru americani

Sub tăcerea oficială a diplomației, dar cu ecouri tot mai clare în capitalele europene, Statele Unite par să-și reconsidere politica de export de armament către aliații transatlantici. Potrivit unei ample investigații publicate de The Atlantic, Pentagonul a început, discret, să restricționeze vânzările unor sisteme militare considerate „critice”, în special în contextul epuizării stocurilor interne și al noii orientări strategice a administrației Trump.

Un prim indiciu în această direcție a venit din Danemarca, stat membru NATO care se pregătea să încheie o achiziție majoră de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, produse în SUA. Negocierile, purtate simultan cu partea franceză și americană, au intrat însă în impas în faza finală, după ce Pentagonul a dat înapoi fără o justificare clară. „Pur și simplu nu mai erau interesați. Nu înțelegeam de ce, părea o decizie evidentă”, a declarat pentru The Atlantic un consultant implicat în discuții.

Explicația a venit la începutul lunii septembrie, în cadrul unei reuniuni informale cu oficiali ai Departamentului de Stat: Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru politică și unul dintre ideologii doctrinei „America First”, a declarat că nu susține vânzarea de sisteme Patriot Danemarcei, întrucât „sistemele sunt puține și trebuie păstrate pentru uzul intern, în caz de nevoie”.

Patriot, sistemul cu cerere globală, devine armă de rezervă strategică

Surse citate de The Atlantic afirmă că Pentagonul a întocmit o listă de sisteme „în regim de deficit”, iar Patriot se află în fruntea acesteia. Doar 25% din necesarul de rachete interceptoare este disponibil în prezent pentru planurile militare americane, potrivit unor oficiali ai Departamentului Apărării. Iar lipsa unui echivalent european al Patriot amplifică presiunea asupra aliaților care se confruntă cu riscul tot mai vizibil al atacurilor aeriene – un risc ilustrat recent de violările spațiului aerian estonian de către aviația rusă.

Blocarea vânzărilor nu vizează doar Danemarca. Mai mulți oficiali europeni au confirmat că solicitările lor au fost fie amânate, fie ignorate. Deși nu există o listă publică, se vorbește despre restricții și în privința altor sisteme de apărare avansată, inclusiv rachete interceptoare și radare performante. Rezervele SUA sunt deja epuizate parțial de livrările către Ucraina și Israel, iar Casa Albă pare tot mai hotărâtă să prioritizeze rezervele interne în detrimentul exporturilor.

Danemarca a fost nevoită, în cele din urmă, să se reorienteze: săptămâna trecută, Copenhaga a semnat cel mai mare contract de achiziție militară din istoria sa – în valoare de 9,1 miliarde de dolari – cu un consorțiu franco-italian, optând pentru sisteme de apărare antiaeriană de fabricație europeană, inclusiv sisteme de rază medie furnizate de Norvegia, Germania sau Franța.

O nouă filosofie strategică: „America First”, chiar și în fața aliaților tradiționali

Punctul de inflexiune pare să fie filosofic. Administrația Trump nu ascunde faptul că doctrina sa de securitate națională este centrată pe ideea refacerii capacității interne și pe repoziționarea resurselor americane în zona Indo-Pacificului, unde China este văzută ca principala amenințare strategică. Elbridge Colby, arhitectul acestei abordări, a susținut public că SUA trebuie să își concentreze toate resursele asupra apărării în vestul Pacificului – chiar dacă acest lucru înseamnă reducerea sprijinului pentru Europa.

În mod paradoxal, multe state europene au oferit Ucrainei echipamente militare de prim rang, mizând pe reînnoirea stocurilor prin achiziții americane. Acum însă, acestor state li se transmite că sistemele promise fie nu sunt disponibile, fie nu mai pot fi vândute. „Spunem europenilor să ajute Ucraina și să-și reîntregească stocurile – apoi le spunem că nu le mai putem furniza nimic. Spunem că trebuie să se apere singuri, dar le refuzăm echipamentele-cheie”, a sintetizat Mark Cancian, expert la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Consecințe economice și geopolitice: alianțe testate, piețe pierdute

Blocarea exporturilor nu este lipsită de riscuri pentru SUA înseși. Producția internă de armament este susținută, în mare măsură, de comenzile externe – care finanțează cercetarea, extinderea capacităților de producție și, nu în ultimul rând, zeci de mii de locuri de muncă. Boeing, de exemplu, a putut dezvolta versiunea F-15EX doar datorită unui contract masiv cu Arabia Saudită.

Congresul, de altfel, sprijină exporturile militare nu doar pentru rolul lor geostrategic, ci și pentru impactul electoral. În acest context, presiunile interne pentru reluarea livrărilor s-ar putea accentua în lunile următoare, mai ales pe fondul campaniei electorale.

Totuși, oficiali din fosta administrație Biden avertizează că și o simplă încetinire a livrărilor ar putea avea efecte de durată. „Dacă ești o țară europeană îngrijorată de dronele sau rachetele care îți încalcă spațiul aerian, vrei să știi că ai la dispoziție suficiente interceptoare. Iar dacă ți se spune că timpul de livrare a crescut de la doi la cinci ani, e firesc să începi să cauți alternative”, a explicat Kara Abercrombie, fostă oficială în domeniul achizițiilor din cadrul Pentagonului.

O lume în redesenare. SUA renunță la rolul de garant global al securității?

Schimbarea de ton a administrației americane nu este lipsită de consecințe simbolice. Potrivit publicației The Hill, retragerea treptată a SUA din rolul tradițional de lider global favorizează apariția unui „ax al autocrațiilor” format din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord – o coaliție informală care urmărește subminarea ordinii internaționale construite sub conducerea Washingtonului.

În acest peisaj, refuzul Statelor Unite de a furniza aliaților echipamente esențiale pentru apărare aeriană poate fi interpretat ca un simptom al unei replieri strategice, dar și al unei erodări a solidarității occidentale, într-un moment în care Rusia, în mod explicit, contestă arhitectura de securitate europeană post-Război Rece.

