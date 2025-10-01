O mișcare de opoziție din Venezuela, ai cărei reprezentanți s-au întâlnit cu oficiali americani, susține că poartă discuții cu Washingtonul privind planuri de „demontare a structurilor criminale” conduse de Nicolás Maduro.

Potrivit oficialilor de la Washington, administrația Trump a accelerat în ultimele zile eforturile de a-l îndepărta pe Maduro, discutând o campanie mai amplă, care ar include intensificarea presiunilor militare.

Inițiativa este condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Șeful diplomației americane afirmă că Maduro este un lider ilegitim, acuzat de implicare în traficul de droguri către Statele Unite – pe care îl descrie drept o „amenințare iminentă”.

În ultimele săptămâni, armata americană a desfășurat atacuri asupra unor ambarcațiuni civile, pe care administrația le-a acuzat de trafic de droguri în beneficiul rețelelor venezuelene. Rubio ar pregăti însă o strategie mai agresivă, bazată pe informații furnizate de CIA. Pentagonul a mobilizat peste 6.500 de soldați în regiune.

John Ratcliffe, directorul CIA, și Stephen Miller, principalul consilier de politică internă al lui Trump, sprijină această abordare, scrie The New York Times.

Oficiali actuali și foști afirmă că armata americană ia în calcul posibile operațiuni pe teritoriul Venezuelei, vizând rețele de trafic de droguri, însă Casa Albă nu a aprobat încă acest pas. Administrația susține că înlăturarea lui Maduro ar putea fi justificată ca parte a unei operațiuni de combatere a cartelurilor.

Rubio invocă în mod repetat rechizitoriul Departamentului de Justiție din 2020, care îl acuza pe Maduro și alți oficiali venezueleni de trafic de droguri. El îl descrie pe Maduro drept „fugar al justiției americane” și liderul unei „organizații teroriste și criminale care a capturat un stat”.

Planuri de tranziție ale opoziției

Între timp, doi lideri ai opoziției venezuelene afirmă că au discutat cu oficiali americani despre o posibilă tranziție de putere.

Pedro Urruchurtu, consilier al Maríei Corina Machado – supranumită „Doamna de Fier a Venezuelei” – a declarat că opoziția are un plan pentru primele 100 de ore după căderea lui Maduro. Acesta ar presupune transferul puterii către Edmundo González, rivalul electoral al lui Maduro, considerat de observatori câștigătorul legitim al scrutinului din 2024.

Un alt membru de rang înalt al opoziției, aflat în exil, a confirmat că au loc discuții cu mai multe agenții americane.

Departamentul de Stat insistă însă că scopul administrației rămâne lupta împotriva cartelurilor de droguri. „Maduro nu este liderul legitim al Venezuelei, ci un fugar al justiției americane care amenință securitatea regională”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct Tommy Pigott.

Dispută diplomatică

Pe fondul intensificării operațiunilor militare americane în Caraibe, Trump a anunțat mai multe atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic, soldate cu cel puțin 17 morți.

Nu toți oficialii americani susțin însă o intervenție directă. Richard Grenell, emisarul lui Trump pentru Venezuela, avertizează că o acțiune militară de schimbare a regimului ar putea atrage Statele Unite într-un conflict prelungit, contrar promisiunilor lui Trump de a evita noi războaie.

Într-un interviu recent, vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a respins acuzațiile privind implicarea țării în traficul de droguri și a acuzat Washingtonul că urmărește o „schimbare de regim”. Ea a declarat că Venezuela dorește continuarea dialogului și normalizarea relațiilor economice cu SUA.

Ministrul de externe Yván Gil a avertizat că o confruntare militară ar putea provoca „migrație excesivă” și ar destabiliza întreaga regiune. Totuși, oficialii venezueleni exclud orice negociere care ar presupune plecarea lui Nicolás Maduro.

Maduro mobilizează armata

Forțele venezuelene au desfășurat noi exerciții militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor. Manevrele au avut loc în statele Falcon (nord-vest) și Sucre (nord-est), în momentul în care guvernul a convocat exerciții de protecție civilă pentru a pregăti populația pentru dezastre naturale sau un eventual conflict armat.

În Venezuela, televiziunea publică VTV și armata au difuzat imagini cu trupele în acțiune, precum și cu rachete antiaeriene Pechora de fabricație rusă montate pe camioane. Militarii au tras și cu tunuri în direcția mării și au debarcat de pe o fregată cu vehicule amfibii.

Venezuela consideră prezența americană în Marea Caraibelor ca o „amenințare militară”. Soldații săi au efectuat, de asemenea, exerciții cu elicoptere și parașutiști în zonele de coastă din apropierea Trinidad și Tobago, un mic arhipelag vecin care susține oficial desfășurarea americană.

