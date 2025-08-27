Garda Națională, mobilizată pentru curățenie și proiecte de înfrumusețare în Washington D.C.

Miercuri, 27 August 2025, ora 23:15
Mobilizarea Gărzii Naționale în Washington D.C/FOTO:X@nicksortor

Într-un gest cu valențe simbolice și civice, membri ai Gărzii Naționale au fost desemnați să participe la activități de igienizare și reabilitare urbană în capitala americană, într-un efort coordonat de forțele militare responsabile cu operațiunile din Districtul Columbia, relatează nbcwashington.com.

„E reconfortant să fim aici, să contribuim la curățarea străzilor. Simt că Washingtonul avea nevoie de asta”, a declarat un militar care a menționat că este originar din partea de sud-est a orașului. Acesta se numără printre sutele de membri ai Gărzii care, în ultimele zile, au fost implicați în acțiuni de colectare a deșeurilor și refacere a spațiilor publice.

Un material video postat de Garda Națională din D.C. pe rețelele sociale arată militari echipați cu mănuși, saci de gunoi și unelte, adunați în zona unei alei pietonale din apropierea râului Anacostia. „Suntem chiar lângă malul apei. Am avut la dispoziție tot ce era necesar – de la materiale, până la instrucțiuni clare. Scopul: să redăm curățenia acestui spațiu urban”, afirmă unul dintre participanți în materialul video.

Autoritățile spun că inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu de „înfrumusețare și restaurare comunitară”, în cadrul căruia sunt planificate peste 40 de intervenții în diverse puncte ale orașului. Până acum nu a fost făcută publică o listă completă a acestor locații, iar oficialii grupului de comandament nu au oferit detalii suplimentare despre frecvența acestor acțiuni în trecut.

Președintele Donald Trump a menționat în repetate rânduri nevoia unei „înfrumusețări” a capitalei, într-un context mai larg de ordine, simbolism și refacere a imaginii orașului.

Potrivit datelor transmise luni dimineață, forța mixtă activă în D.C. număra 2.234 de membri, dintre care 929 aparțin Gărzii Naționale locale, iar ceilalți provin din unități dislocate din Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina de Sud, Tennessee și Virginia de Vest.

