Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, este primul înalt oficial al SUA care ajunge în Gaza. Ce vizită controversată a avut în enclava palestiniană

Trimisul special al președintelui Donald Trump în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a devenit primul oficial de rang înalt al SUA care a vizitat Gaza de la începutul războiului, asistând vineri, 1 august, la o operațiune de ajutor umanitar susținută de Statele Unite.

La câteva ore după ce Steve Witkoff a vizitat în Rafah un centru gestionat de Fundația Umanitară din Gaza (GHF), organizație susținută de SUA, dar criticată de ONU, medicii palestinieni au anunțat că forțele israeliene au împușcat mortal trei palestinieni în apropierea unuia dintre centrele GHF din Rafah, scrie Reuters, care precizează că nu a putut verifica imediat dacă era vorba de același loc vizitat de Witkoff.

Organizația Națiunilor Unite afirmă că peste 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce încercau să primească ajutoare în Gaza de când GHF a început să opereze acolo, în luna mai, majoritatea victimelor fiind împușcate de forțele israeliene care operează în apropierea locațiilor GHF.

ONU a refuzat să colaboreze cu GHF, afirmând că aceasta distribuie ajutoarele într-un mod inerent periculos și care încalcă principiile neutralității umanitare, contribuind la criza alimentară din întreg teritoriul.

GHF afirmă că nimeni nu a fost ucis la punctele sale de distribuție și că protejează mai bine livrările de ajutoare decât ONU.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, care a venit vineri împreună cu Witkoff în Gaza, a postat pe X o fotografie în care se văd locuitori înfometați din Gaza în spatele unui gard de sârmă ghimpată și postere mari cu o siglă a GHF și un steag american, pe care scrie „100.000.000 de mese livrate”.

Went into Gaza today & observed humanitarian food program by US launched GHF. Hamas hates GHF b/c it gets food to ppl w/o it being looted by Hamas. Over 100 MILLION meals served in 2 months. pic.twitter.com/BrBtrDg2Hg