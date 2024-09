Primul submarin cu echipaj mixt se alătură flotei Marinei americane

Bărbați și femei vor lucra „cot la cot” pentru prima dată, pe un submarin al armatei americane. „Viitorul războiului naval începe aici și este mai inclusiv, mai puternic și mai capabil ca niciodată”, a declarat Marina într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Marina SUA a făcut istorie sâmbătă, 14 septembrie, prin punerea în funcțiune a primului său submarin cu echipaj mixt, USS New Jersey, marcând o nouă eră de incluziune în armata SUA.

„USS New Jersey (SSN 796) este acum pus în funcțiune și gata de serviciu!”, a anunțat cu mândrie Marina într-o postare pe X. «Cel mai recent submarin din clasa Virginia al Marinei se alătură flotei».

USS New Jersey este „primul submarin complet integrat construit atât pentru marinari bărbați, cât și pentru femei” în istoria de 100 de ani a submarinelor, potrivit videoclipului postat de Marină.

„Este o onoare că suntem primii care avem această bucată din această poveste specială”, a declarat în videoclip o femeie care pare a fi membră a Marinei.

Este „o dovadă a forței pe care diversitatea o aduce Marinei noastre”, a spus vocea din videoclip.

🚢⚓ USS New Jersey (SSN 796) is now commissioned and ready for service! The Navy's latest Virginia-class submarine joins the fleet. Watch the video to learn more about the Navy's newest sub. #USSNewJersey #USNavy #Submarine #NavalPower pic.twitter.com/PEGlDaWRMw