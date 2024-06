Demonstrație de forță ale SUA în coasta Rusiei. Un submarin nuclear american a ieșit la suprafață în Marea Norvegiei, însoțit de avionul „Apocalipsei“

Un submarin cu propulsie nucleară al Marinei SUA a apărut în Marea Norvegiei în această săptămână, într-o rară demonstrație de forță. Acesta a fost însoțit de un crucișător cu rachete ghidate și de două aeronave militare.

US Naval Forces Europe-Africa/US 6th Fleet a anunțat marți deplasarea submarinului USS Tennessee (SSBN 734) în Marea Norvegiei, scriind că acesta a fost însoțit de USS Normandy (CG 60), precum și de un avion de patrulare și recunoaștere maritimă P-8A Poseidon și un avion de comunicații strategice E-6B Mercury.

Conform postării US Navy pe X, navele se aflau duminică în Marea Norvegiei. Intenția specifică este declarată în mod deschis, dar aceste mijloace trimit un mesaj potențialilor adversari.

Multi-Domain Readiness in action 🚁🌊🔱 @USNavy 🇺🇸 guided-missile cruiser #USSNormandy (CG 60) and ballistic missile submarine #USSTennessee (SSBN 734) steam alongside in the #NorwegianSea while a P-8A Poseidon and E-6B Mercury fly overhead, June 23, 2024. pic.twitter.com/8Uttvmkny9 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 25, 2024

Ads

Demonstrația de forță vine în special pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia, care a agitat sabia nucleară în ultima vreme, și la doar câteva săptămâni după ce Moscova a trimis o flotilă navală, inclusiv unul dintre propriile submarine cu propulsie nucleară, în Cuba.

USS Tennessee este un submarin cu rachete balistice din clasa Ohio capabil să transporte până la 20 de rachete nucleare Trident. E-6B Mercury care îl însoțește "asigură supraviețuirea, fiabilitatea și durabilitatea sistemului aerian de comandă, control și comunicații nucleare (NC3) pentru președinte, secretarul apărării și Comandamentul strategic al SUA", conform Naval Air Systems Command.

La fel ca Air Force E-4B Nightwatch, avionul Marinei este uneori descris ca "avionul Apocalipsei", deoarece poate transmite directivele Autorității Naționale de Comandă către submarinele americane ca parte a misiunii "Take Charge and Move Out" (TACAMO) și poate îndeplini obligațiile "Looking Glass", care implică direcționarea forțelor nucleare în cazul în care opțiunile terestre au fost compromise.

Ads

E-6B Mercury a fost urmărit zburând duminică într-o operațiune în largul coastei Norvegiei, pe care Hans Kristensen, directorul Proiectului de Informații Nucleare de la Federația Oamenilor de Știință Americani, a descris-o pe X ca fiind "o operațiune avansată cu submarine cu rachete nucleare".

În timp ce Kristensen a spus că acest lucru era de așteptat, el a spus că nu se aștepta să vadă un submarin nuclear la suprafață, numindu-l "un semnal contondent pentru Rusia".

Deoarece "boomers" sau submarinele cu rachete balistice sunt un element al triadei nucleare americane, Marina SUA nu dezvăluie în mod regulat unde se află acestea. Alte elemente ale forței submarine tind, de asemenea, să fie mult mai puțin vizibile decât flota de suprafață.

Din 2020, însă, aceasta își face mai frecvent cunoscută prezența în Atlanticul de Nord și în mările din apropiere, în special în jurul Norvegiei și al altor aliați NATO. Acest lucru reflectă parțial o cooperare sporită între Norvegia, SUA și alți parteneri NATO.

Ads