Submarinele nucleare americane ies la suprafață în curtea din spate a Chinei

Armata Statelor Unite a anunțat că unul dintre submarinele sale nucleare a fost reîncărcat cu rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune la un nod militar crucial din vestul Oceanului Pacific, informează Newsweek.

Fotografii publicate duminică,14 iulie, de Departamentul american al Apărării au arătat că USS Florida, un submarin cu propulsie nucleară și armament convențional, a efectuat o reîncărcare expediționară a unui număr necunoscut de rachete Tomahawk, la baza navală Guam, pe 2 iulie.

„Această operațiune evidențiază capacitatea strategică a Marinei SUA de a reîncărca muniții vitale oriunde în lume”, se arată în legenda fotografiei. Marina americană a plănuit să introducă capacități de rearmare pe mare pentru navele de război de suprafață în cazul unui conflict cu China în Pacific.

Sailors aboard the USS Frank Cable (AS 40) conduct an expeditionary reload of TLAMs with USS Florida (SSGN 728) on Naval Base Guam. #USNavy | #ForgedByTheSea pic.twitter.com/JFEiXqiXRA