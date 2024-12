Luigi Mangione, suspectul în legătură cu asasinarea directorului firmei de asigurări medicale United Healthcare, are 26 de ani, provine dintr-o familie bogată și este absolvent al unei instituții din Ivy League. Acesta a fost reţinut luni, 9 decembrie, iar asupra sa au fost găsite o armă artizanală și un manifest.

Deși motivele asasinatului nu sunt încă cunoscute, pentru unii, Mangione, un inginer de date în ascensiune rapidă la TrueCar Inc și fondator al unui club de jocuri, reprezintă „un erou popular care acționează în urma furiei colective împotriva industriei de asigurări.

Alții îl văd reprezentativ pentru o țară în care legea și ordinea s-au destrămat, moralitatea s-a prăbușit, iar directorii de companii sunt scoși țapi ispășitori cu consecințe mortale pentru inechitățile sistemice”, mai arată analiza Bloomberg.

Mangione a fost arestat de poliția din Altoona, Pennsylvania, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la un „bărbat suspect” care semăna cu persoana căutată pentru împușcarea șefului diviziei de asigurări a UnitedHealth Group Inc. pe 4 decembrie.

O persoană familiarizată cu acest caz l-a descris ca fiind anticapitalist și critic la adresa modului în care fac profit companiile de asistență medicală. Acesta spunea că a acționat singur și s-a autofinanțat, a declarat persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.

Mangione se confruntă cu acuzații suplimentare în Pennsylvania, inclusiv fals, port de armă fără permis și prezentarea de acte de identitate false forțelor de ordine.

