Suspectul în cazul uciderii ucrainencei Iryna Zarutska, într-un mijloc de transport din SUA, inculpat. El riscă pedeapsa cu moartea

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 15:13
139 citiri
Suspectul în cazul uciderii ucrainencei Iryna Zarutska, într-un mijloc de transport din SUA, inculpat. El riscă pedeapsa cu moartea
Iryna Zarutska FOTO X/Actualidad Viral

Autoritățile federale din Carolina de Nord l-au inculpat miercuri pe Decarlos Brown Jr., bărbatul acuzat că a ucis-o pe Iryna Zaruska, o tânără de 23 de ani din Ucraina, într-un incident petrecut pe linia de tren ușor Lynx Blue Line din Charlotte. Potrivit procurorilor, acuzațiile federale îl fac eligibil pentru pedeapsa cu moartea, notează abcnews.go.com.

Conform anchetei, Brown a fost surprins în imaginile de supraveghere în timp ce o înjunghia pe Zaruska, folosind un briceag. Victima intrase în vagon și s-a așezat în rândul din fața bărbatului, iar aproximativ patru minute mai târziu Brown ar fi scos cuțitul și a lovit-o de trei ori pe la spate. Înainte de atac, nu au existat semne de conflict între cei doi.

După incident, suspectul a părăsit locul, iar Zaruska a fost declarată decedată la fața locului. Un martor a indicat ofițerilor locul unde se afla Brown, iar acesta a fost arestat pe peronul trenului.

Brown, în vârstă de 34 de ani, are un cazier penal care include furt, spargeri și o condamnare de cinci ani pentru jaf cu armă periculoasă, începută în 2015, potrivit Departamentului de Corecție pentru Adulți din Carolina de Nord.

Potrivit necrologului său, Zaruska s-a născut în Ucraina și a emigrat în Statele Unite împreună cu familia pentru a „scăpa de război”, adaptându-se rapid la noua viață în SUA.

Procurorii subliniază că ancheta este în curs, iar cazul va fi judecat pe plan federal, cu riscul ca inculpatul să fie condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat.

Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane
Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane
Mese cu raze X. Camere ascunse. Cărți marcate în prealabil. Chiar și lentile de contact speciale. Procurorii americani spun că suspecții acuzați joi, 23 octombrie, într-un caz de jocuri de...
Trump a dărâmat o întreagă aripă a Casei Albe, fără aprobare. „Planurile s-au schimbat după ce preşedintele a ascultat sfaturile arhitecţilor” FOTO
Trump a dărâmat o întreagă aripă a Casei Albe, fără aprobare. „Planurile s-au schimbat după ce preşedintele a ascultat sfaturile arhitecţilor” FOTO
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai ”colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să...
#SUA, #ucidere, #tren, #pedeapsa cu moartea , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
ObservatorNews.ro
Casa si 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se muta la sat din cauza vietiiscumpelaoras
Adevarul.ro
Theodor Paleologu: "E foarte plauzibila o alianta PSD-AUR. Au foarte multe lucruri in comun"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suspectul în cazul uciderii ucrainencei Iryna Zarutska, într-un mijloc de transport din SUA, inculpat. El riscă pedeapsa cu moartea
  2. Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
  3. Avere de 700.000 de euro din proxenetism. Rolul soției în ecuația abuzivă și în ce au fost „investiți” banii obținuți
  4. Avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Guvernul de la Vilnius a cerut explicații de la emisarul lui Putin. „Rusia se comportă ca un stat terorist”
  5. O nouă tentativă de tergiversare a dosarului Mineriadei. Ce îl nemulțumește pe Virgil Măgureanu
  6. Donald Trump s-ar putea întâlni cu dictatorul nord-coreean Kim Jong. „Nu vreau să irosesc nici cea mai mică şansă”
  7. O firmă din Germania se laudă că utilajul pe care îl produce a fost folosit în jaful de la Luvru. Campanie publicitară cu poza de după spargere: „Când lucrurile trebuie făcute rapid”
  8. Agenţi în rochii de seară, din Silicon Valley până la Bruxelles. Cum folosesc China şi Rusia femei fatale ca armă împotriva Occidentului. Cazul a atras atenția lui Elon Musk
  9. Momentul șocant în care un șofer a reușit să evite la limită doi copii care i-au sărit în fața mașinii. "Unde le-or fi părinții?" VIDEO
  10. Semnalul de alarmă tras de un cunoscut profesor de economie: „Suntem la intrarea într-o criză economică!”. Cine ar fi vinovatul