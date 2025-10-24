Suspectul în cazul uciderii ucrainencei Iryna Zarutska, într-un mijloc de transport din SUA, inculpat. El riscă pedeapsa cu moartea

Autoritățile federale din Carolina de Nord l-au inculpat miercuri pe Decarlos Brown Jr., bărbatul acuzat că a ucis-o pe Iryna Zaruska, o tânără de 23 de ani din Ucraina, într-un incident petrecut pe linia de tren ușor Lynx Blue Line din Charlotte. Potrivit procurorilor, acuzațiile federale îl fac eligibil pentru pedeapsa cu moartea, notează abcnews.go.com.

Conform anchetei, Brown a fost surprins în imaginile de supraveghere în timp ce o înjunghia pe Zaruska, folosind un briceag. Victima intrase în vagon și s-a așezat în rândul din fața bărbatului, iar aproximativ patru minute mai târziu Brown ar fi scos cuțitul și a lovit-o de trei ori pe la spate. Înainte de atac, nu au existat semne de conflict între cei doi.

După incident, suspectul a părăsit locul, iar Zaruska a fost declarată decedată la fața locului. Un martor a indicat ofițerilor locul unde se afla Brown, iar acesta a fost arestat pe peronul trenului.

Brown, în vârstă de 34 de ani, are un cazier penal care include furt, spargeri și o condamnare de cinci ani pentru jaf cu armă periculoasă, începută în 2015, potrivit Departamentului de Corecție pentru Adulți din Carolina de Nord.

Potrivit necrologului său, Zaruska s-a născut în Ucraina și a emigrat în Statele Unite împreună cu familia pentru a „scăpa de război”, adaptându-se rapid la noua viață în SUA.

Procurorii subliniază că ancheta este în curs, iar cazul va fi judecat pe plan federal, cu riscul ca inculpatul să fie condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat.

