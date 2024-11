Tatuajul care i-ar putea pune în pericol lui Pete Hegseth candidatura pentru postul de secretar al Apărării

Pete Hegseth, propus de Donald Trump pentru funcția de secretar al Apărării, se află în mijlocul unei controverse legate de un tatuaj pe care îl are pe biceps: „Deus Vult” – o expresie latină care înseamnă „Dumnezeu vrea asta” și care, de-a lungul istoriei, a fost folosită ca un strigăt de luptă al cruciaților creștini din Evul Mediu. Tatuajul, aparent inofensiv pentru unii, a stârnit îngrijorări majore, fiind asociat cu grupuri de extremă dreapta și cu naționaliștii albi, relatează The Independent.

Hegseth, veteran al Gărzii Naționale a Armatei și prezentator la Fox News, susține că fraza are o semnificație personală și că a fost aleasă pentru a reflecta tematica din cartea sa „American Crusade: Our Fight To Stay Free” (Cruciada americană: Lupta noastră pentru a rămâne liberi). Totuși, pentru mulți, tatuajul este mai mult decât un simplu simbol religios – este văzut ca un semnal de alarmă care ar putea submina imaginea lui în fața celor care se opun extremismului.

Pete Hegseth—Trump's nominee for Secretary of Defence— has Deus Vult (Latin for 'God Wills It') tattooed on his arm.

It was the rallying cry of the Crusaders in their battles against Muslims.

And it's been adopted by White Supremacists in the last few decades. pic.twitter.com/CsMxz40sXz