Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 07:42
Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
Trump provoacă un fenomen dramatic în SUA FOTO: Hepta

O curte de apel federală americană a decis vineri, 29 august, că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele Statelor Unite Donald Trump sunt ilegale, un eșec major pentru un pilon al politicilor sale care zguduie economia globală, înainte de a sesiza Curtea Supremă să se pronunțe la rândul ei, notează AFP.

Cu aplicarea hotărârii suspendată până pe 14 octombrie, taxele vamale contestate rămân în vigoare deocamdată.

'Toate taxele vamale sunt încă în vigoare', a reacționat rapid președintele american într-un mesaj cu litere mari pe rețeaua sa Truth Social.

'Acum, cu ajutorul Curții Supreme a Statelor Unite, le vom folosi pentru a servi țara noastră', a adăugat președintele. El a făcut cunoscut astfel că va trimite problema Curții, a cărei majoritate conservatoare a cimentat-o, pentru a soluționa disputa în ultimă instanță.

Hotărârea de vineri, luată cu o majoritate de șapte judecători la patru, slăbește ofensiva protecționistă a șefului statului care își exprimase public temerile cu privire la această posibilitate la începutul acestei luni.

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a introdus, în mai multe valuri, noi suprataxe asupra produselor care intră în Statele Unite. Acestea variază de la 10% la 50%, în funcție de situație și de țară.

Aceste taxe vamale - diferite de cele care afectează sectoare specifice (auto, oțel, aluminiu, cupru) - au fost contestate în instanță.

Conform textului deciziei, 'legea acordă președintelui puteri semnificative pentru a lua o serie de măsuri ca răspuns la o urgență națională declarată, dar niciuna dintre aceste măsuri nu include explicit puterea de a impune taxe vamale și alte tarife', prerogativă a Congresului.

Judecătorii au considerat că șeful statului nu poate impune tarife nediscriminatorii, fără limite de timp sau sumă.

Or, se precizează, cele care au fost introduse 'se aplică practic tuturor articolelor importate în Statele Unite', aproape indiferent de originea lor.

În mesajul său pe Truth Social, președintele american a denunțat decizia ca fiind 'extrem de politizată'.

În opinia sa, dacă taxele vamale ar fi retrase, 'ar fi o catastrofă completă pentru țară', care ar fi 'distrusă'.

La începutul lunii august, el și-a exprimat temerile că va trebui să ramburseze 'sume uriașe', în timp ce guvernul american se laudă că încasează zeci de miliarde de dolari din venituri suplimentare.

De asemenea, guvernul se teme că va pierde o pârghie majoră de presiune asupra partenerilor săi comerciali. Teama de taxele vamale exorbitante i-au împins pe mulți dintre aceștia să evite să riposteze și, în schimb, să își deschidă și mai mult piețele pentru produsele americane.

Cazul a fost examinat pentru prima dată de Curtea de Comerț Internațional (ITC) a SUA, care a decis la sfârșitul lunii mai că Donald Trump și-a depășit puterile prin impunerea unor suprataxe nețintite.

