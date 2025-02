Elon Musk a intrat în conflict cu „regina de gheață“

Pe măsură ce miliardarul Elon Musk își extinde influența asupra a mai mult de 12 agenții federale americane, frustrarea crește în rândul unor consilieri de top ai președintelui Donald Trump, care cer mai multă coordonare din partea echipei lui Musk, în contextul în care acesta reduce personalul guvernamental, spun patru surse familiarizate cu tensiunile, relatează Reuters.

Șefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, supranumită „regina de gheață“, și echipa ei s-au simțit uneori excluse, pe măsură ce așa-numitul Departament pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE) condus de Musk încearcă să concedieze mii de angajați federali, să acceseze date sensibile și să perturbe operațiunile guvernamentale, conform surselor. Wiles și unii dintre consilierii săi de top au discutat recent cu Musk despre aceste probleme, a precizat una dintre surse.

„Trebuie să comunicăm. Trebuie să fim informați”

Într-o întâlnire cu jurnaliștii de la Casa Albă, marți, Musk a proiectat o imagine de colaborare între el, echipa sa restrânsă de la DOGE și Trump. Totuși, tensiunile latente cu unii oficiali ai Casei Albe subliniază dificultățile pe care Trump le-ar putea întâmpina în a echilibra echipa sa de bază cu personalul DOGE al lui Musk, în contextul în care aceștia reorganizează agențiile într-o restructurare amplă, care a provocat o serie de procese și a contestat autoritatea Congresului. În discuția recentă, Wiles și echipa sa au transmis un mesaj clar către Musk: „Trebuie să comunicăm. Trebuie să fim informați.” Reuters nu a putut stabili data exactă a conversației sau ce modificări a făcut Musk, dacă a fost făcut, după discuție. Sursa a adăugat că Trump însuși a continuat să vorbească pozitiv despre Musk în fața donatorilor și a altor persoane.

Un oficial a spus că tensiunile au fost rezolvate. Musk trimite rapoarte către Wiles la sfârșitul fiecărei zile, iar ei vorbesc la telefon aproape în fiecare zi.

Oficialul a adăugat că a fost ideea lui Musk să vorbească cu reporterii marți la Biroul Oval, cu fiul său de patru ani, X, alături de el. „A venit cu copilul. Noi am acceptat,” a spus oficialul.

Marți, Trump a semnat un decret executiv care i-a extins puterea lui Musk asupra birocrației federale, cerând agențiilor federale să colaboreze cu DOGE pentru a reduce masiv numărul angajaților și a limita recrutările. Decretul prevede ca DOGE să plaseze un „lider de echipă” în fiecare agenție guvernamentală, care va supraveghea toate deciziile de angajare.

„Aceasta este o echipă unită,” a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, reporterilor miercuri. „Elon Musk este aici la invitația președintelui, ca toți ceilalți membri ai echipei. El primește directive direct de la președintele Statelor Unite.”

La conferința de presă din Biroul Oval, cu Trump lângă el, Musk a apărat rolul său de oficial numit fără să fie ales care a primit autoritate fără precedent din partea președintelui republican pentru a demonta părți ale guvernului american. Musk le-a spus reporterilor că vorbește cu Trump aproape în fiecare zi și că munca sa este în interesul publicului și al democrației.

„Oamenii au votat pentru o reformă majoră a guvernului și asta vor obține,” a spus Musk. „Toate acțiunile noastre sunt maxim de transparente.”

Totuși, DOGE a operat în mare secret. Practic, nu a oferit informații cu privire la cine face parte din echipă, unde activează sau ce acțiuni întreprinde în agențiile guvernamentale. Postează puține informații despre activitatea sa, oferind doar sume financiare pentru reducerile presupuse într-o serie de agenții și puține detalii concrete. Acest lucru a uimit angajații federali, fiind trimise echipe în cel puțin 15 agenții, iar accesul la date sensibile a fost obținut. Fiind „angajat guvernamental special”, declarațiile financiare ale lui Musk nu vor fi făcute publice, a declarat Casa Albă.

Una dintre cele patru surse a menționat că Wiles nu era supărată pe eforturile lui Musk de a demonta agențiile guvernamentale și de a reduce personalul federal, ci mai degrabă pe abordarea acestuia. Wiles, unul dintre cei doi manageri ai campaniei prezidențiale a lui Trump pentru 2024, dorește ca Musk și DOGE să țină echipa ei informată și să lucreze într-un mod mai ordonat.

„Există oarecare frustrare, dar este exagerat să spunem că este o ruptură,” a spus sursa.

A patra sursă, un asociat al unor oficiali de rang înalt ai Casei Albe, a descris conflictul ca fiind mai serios și a afirmat că subordonații lui Wiles sunt nemulțumiți de informațiile pe care Musk le-a publicat pe platforma sa de socializare X înainte ca acestea să fie verificate de echipa de vârf a Casei Albe. „Ei află lucruri pe Twitter,” a spus sursa.

Îngrijorări legate de e-mailuri

Un punct de dispută este o serie de e-mailuri pe care asociații lui Musk au început să le trimită angajaților federali, inclusiv un mesaj din 28 ianuarie în care se oferă stimulente financiare pentru ca două milioane de angajați federali să demisioneze. Wiles și echipa ei nu au semnat unele dintre aceste e-mailuri, potrivit uneia surse apropiate de Trump.

Sigur, mulți dintre cei apropiați lui Trump și consilierii Casei Albe par să aprecieze stilul lui Musk. Totuși, sprijinul său nu este unanim, conform persoanelor consultate de Reuters.

Musk, cel mai bogat om din lume, a cheltuit peste un sfert de miliard de dolari pentru a-l ajuta pe Trump să câștige alegerile prezidențiale de anul trecut. După victoria din noiembrie a lui Trump, Musk a început să petreacă perioade îndelungate alături de Trump, care l-a numit pe Musk „fantastic” și a lăudat echipa DOGE ca fiind formată din „supergenii”.

Ca șef de cabinet, Wiles este una dintre cele mai influente figuri din Washington. Sub conducerea ei, campania electorală a lui Trump din 2024 a fost lăudată ca fiind cea mai disciplinată din istoria sa. Ea are reputația de a fi modestă, refuzând o invitație din partea lui Trump de a vorbi în fața susținătorilor în noaptea în care acesta a câștigat alegerile. Mai mulți oficiali ai Casei Albe au spus că nu au auzit-o niciodată ridicând vocea. Este adesea văzută alături de Trump în călătoriile cu Air Force One.

În schimb, Musk este cunoscut pentru abordarea sa intensă și liberă la locul de muncă, precum și pentru entuziasmul său față de lumina reflectoarelor. Postează de zeci de ori pe zi pe platforma sa X, ia sugestii de la utilizatori și își laudă predispoziția de a lucra și în weekend.

