Tensiuni în Pentagon: Refuzul unei promovări readuce în prim-plan neînțelegerile dintre conducerea civilă și ofițerii superiori ai armatei americane

Decizia secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a bloca promovarea unui general cu experiență vastă în teatrele de operații din Irak și Afganistan a generat noi tensiuni în interiorul Pentagonului, potrivit unor oficiali care au vorbit sub protecția anonimatului cu jurnaliștii de la publicația The New York Times.

Generalul-locotenent Douglas A. Sims II, un militar cu peste trei decenii de carieră, era propus pentru avansarea în grad, însă procesul a fost suspendat după ce Hegseth a suspectat – fără dovezi – că acesta ar fi fost implicat în scurgeri de informații către presă. Ulterior, după ce generalul a fost exonerat, Hegseth a acceptat pentru scurt timp promovarea sa, dar a revenit asupra deciziei la începutul lunii iulie.

Potrivit surselor, refuzul ar fi fost motivat de apropierea lui Sims de fostul șef al Statului Major Întrunit, generalul Mark Milley – o figură criticată în mod public de președintele Donald Trump, care l-a acuzat de lipsă de loialitate.

Generalul Dan Caine, actualul șef al Statului Major Întrunit, a intervenit personal, încercând să-l convingă pe Hegseth să reconsidere decizia. Întâlnirea finală dintre cei doi nu a schimbat însă cursul lucrurilor. Generalul Sims urmează să se retragă din armată în următoarele luni.

O relație tensionată

Acest episod reflectă o ruptură tot mai pronunțată între viziunea partizană a lui Hegseth, fost prezentator TV, și tradiția de neutralitate politică a structurilor militare americane. Secretarul Apărării a fost criticat pentru o abordare percepută ca excesiv de ideologică, cu accent pe „epurarea” inițiativelor de diversitate și pe impunerea unui așa-numit „spirit de luptător”.

În primele luni ale mandatului său, Hegseth a demis mai mulți lideri militari de rang înalt, inclusiv pe fostul șef al Forțelor Aeriene, generalul Charles Q. Brown Jr., pe care l-a acuzat că ar fi pus accentul pe diversitate în detrimentul eficienței operaționale.

Au fost, de asemenea, înlăturate primele femei care au condus Marina (amiralul Lisa Franchetti) și Paza de Coastă (amiralul Linda Fagan), precum și alți ofițeri superiori – toate decizii considerate de observatori drept parte a unei campanii mai largi de restructurare ideologică.

Controverse și critici

Pe lângă disputele legate de promovări, Hegseth este vizat de o anchetă a inspectorului general al Pentagonului privind posibila divulgare de informații clasificate. Acuzațiile se referă la folosirea unei aplicații comerciale de mesagerie – Signal – pentru a transmite detalii despre momentul exact al unui atac aerian american asupra unor poziții ale milițiilor Houthi din Yemen, în martie.

În plus, unele surse indică tensiuni interne în echipa sa de conducere. Mai mulți consilieri de rang înalt au demisionat sau au fost concediați, în contextul în care Hegseth a cerut testarea cu poligraful a membrilor echipei sale – o practică neobișnuită în cadrul Departamentului Apărării, care ar fi fost ulterior oprită la cererea Casei Albe.

Oficiali de la Casa Albă și din Congres și-au exprimat nemulțumirea față de stilul de conducere al lui Hegseth. Senatorul republican Thom Tillis, care a votat pentru confirmarea acestuia în funcție, a declarat pentru CNN că Hegseth pare depășit de complexitatea instituției pe care o conduce.

Totuși, președintele Trump continuă să-i ofere sprijinul politic. Hegseth participă frecvent la evenimente cu caracter simbolic și postează pe rețelele sociale materiale care îl arată antrenându-se alături de trupe – activități apreciate de bazinul electoral republican, dar criticate în cercurile militare ca fiind excesiv de mediatizate.

Impact asupra conducerii militare

În cazul generalului Sims, lipsa unei promovări pare să se înscrie într-o tendință mai amplă de neîncredere în rândul liderilor militari de carieră. „Este tipul de comandant sub care ai vrea ca propriii tăi copii să servească – dedicat, loial și cu simțul datoriei”, a declarat Brynt Parmeter, fost responsabil cu gestionarea resurselor umane la Pentagon.

Din partea oficială, reacția a fost mult mai reținută. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a mulțumit generalului Sims pentru „deceniile de serviciu militar” și i-a urat succes în viitor.

