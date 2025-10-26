O înregistrare video recentă arată ceea ce pare a fi o aeronavă experimentală, cu o formă neobișnuită, testată la o instalație secretă deținută de compania americană de apărare Lockheed Martin.

Imaginile, realizate de investigatorul independent Anders Otteson și publicate online, arată un obiect de culoare închisă, asemănător cu un fuselaj de avion, montat pe un stâlp alb în interiorul facilității de testare radar Helendale, situată în deșertul Californiei.potrivit The Sun.

Baza este utilizată de divizia Skunk Works a Lockheed Martin – unitatea de dezvoltare avansată responsabilă de proiecte clasificate pentru armata Statelor Unite. Skunk Works este cunoscută pentru dezvoltarea unor aeronave de referință în istoria aviației militare americane, precum avionul de spionaj U-2, SR-71 Blackbird și bombardierul invizibil F-117 Nighthawk.

Skunk Works Mojave Çölünde yine bir haltlar çeviriyor! Yer Martin Helendale RCS (Radar Cross Section) tesisi. Bu tesis yeni gizlilik/stealth teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılıyor. Uçakların,füzelerin ve diğer askeri nesnelerin radar kesit alanı(RCS) ölçülüyor. 😎🇺🇸 pic.twitter.com/dKOhmciGB3 — Megatron (@decepticon46) October 4, 2025

Ads

O tradiție a secretului

Facilitatea Helendale a fost construită în timpul Războiului Rece pentru testarea noilor tehnologii de aviație în condiții de confidențialitate sporită, departe de mijloacele de supraveghere ale Uniunii Sovietice. Baza include mai mulți piloni de testare, antene radar și laboratoare pentru analiza performanțelor sistemelor de camuflaj și a materialelor compozite.

De-a lungul timpului, secretul care înconjoară activitatea Skunk Works a alimentat numeroase speculații și teorii ale conspirației. Unele dintre acestea sugerează că unele proiecte ar implica tehnologii de origine extraterestră – ipoteză pentru care nu există însă nicio dovadă concretă.

Ce ar putea arăta filmarea

În înregistrarea realizată de Anders Otteson, obiectul surprins pare să plutească deasupra stâlpului de testare, ca parte a unui exercițiu de verificare radar. Pe suprafața superioară a aparatului se observă o zonă albastră distinctă.

Ads

„Poate fi o tehnologie aeronautică aflată într-un stadiu incipient de dezvoltare – un nou avion pilotat sau un tip de dronă”, a declarat Otteson. „Este posibil să fie doar un model utilizat pentru testarea unui material sau a unui sistem specific.”

Otteson, care documentează de mai mulți ani facilități militare americane, inclusiv celebra Area 51, afirmă că baza Helendale ar dispune de o structură subterană adâncă de aproape 60 de metri, construită pentru a proteja proiectele secrete de spionaj extern.

Posibilul „Darkstar”

Unii analiști cred că obiectul ar putea fi legat de dezvoltarea avionului SR-72, cunoscut și sub denumirea de Darkstar – un proiect al Forțelor Aeriene americane despre care se spune că ar putea atinge viteze hipersonice de până la Mach 6 (aproximativ 4.000 mph).

Proiectul SR-72, supranumit „Fiul lui Blackbird”, ar putea revoluționa aviația militară prin introducerea unei aeronave capabile să efectueze misiuni de recunoaștere la altitudini extreme și să atingă orice țintă de pe glob în mai puțin de o oră, dacă ar fi echipată cu rachete hipersonice.

Ads

Lockheed Martin a anunțat în 2018 că lucrează la acest proiect, însă nici Pentagonul, nici Forțele Aeriene ale SUA nu au confirmat oficial existența unui prototip funcțional.

Între cercetare și mister

Deși nu există dovezi care să indice că aeronava din imagini ar fi de origine extraterestră, apariția ei a reaprins dezbaterea privind transparența programelor militare clasificate. În ultimii ani, Congresul SUA a organizat mai multe audieri privind obiectele neidentificate observate în spațiul aerian american, în încercarea de a clarifica dacă acestea reprezintă o amenințare sau sunt parte a unor programe tehnologice interne.

Pentru moment, natura exactă a obiectului surprins rămâne necunoscută. Lockheed Martin nu a comentat imaginile, iar autoritățile americane nu au oferit nicio declarație privind activitățile derulate la Helendale.

Ads