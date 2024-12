Motivul pentru care sunt atrași tinerii americani de creștinismul ortodox „masculin”

Ben Christenson din Fairfax, Virginia, a crescut într-o familie anglicană: mersul la biserică în fiecare duminică, școala religioasă și taberele creștine de vară erau o regulă pentru el. La 27 de ani, a simțit însă nevoia de o credință mai profundă și mai stabilă.

„Cel mai greu lucru legat de biserica mea a fost că totul se schimba constant, chiar și în timpul vieții mele. Am realizat că nu există nicio cale de a opri aceste schimbări”, a declarat el pentru The New York Post. Tradițiile care odinioară făceau parte din ritmul religios s-au topit treptat: corul în robă a fost înlocuit cu trupe moderne, iar pozițiile bisericii față de problemele LGBT s-au schimbat semnificativ.

În acest context, Christenson a început să caute altceva. A descoperit ortodoxia, una dintre cele mai tradiționale confesiuni, și, în 2022, s-a convertit la creștinismul ortodox la vârsta de 25 de ani. „Mă uit la confesiunile tradiționale care pierd tot mai mulți oameni. Dacă vrei să fii serios despre creștinism și simți că nu mai există prestigiu social în jurul acestuia, ortodoxia e acum o alegere tot mai cunoscută”, spune el.

Convertirea a presupus adoptarea unui stil de viață mai disciplinat, care include frecventarea slujbelor lungi și ritualizate, spovedania periodică și posturi severe de până la 40 de zile. Dar, pentru Christenson, toată această practică este o oportunitate de a experimenta continuitatea unui cult cu o istorie de 2.000 de ani: „Există un sentiment de structură, de stabilitate... totul rămâne neschimbat, iar asta îmi oferă confort”.

Bisericile protestante se „feminizează”

Asemenea lui Christenson, tot mai mulți tineri din Statele Unite aleg ortodoxia, o religie ce le oferă o credință mai autentică și mai „masculină”, pe măsură ce bisericile protestante se „feminizează”. De altfel, un studiu din 2022 a arătat că bisericile ortodoxe au înregistrat o creștere cu 78% a numărului de convertiți față de 2019, iar majoritatea acestora sunt bărbați.

Părintele Josiah Trenham, liderul Bisericii Ortodoxe Sfântul Andrei din California, a observat și el acest fenomen: „Ultimii ani au adus o creștere masivă. Nu există semne de scădere, ba chiar numărul de bărbați din biserici este în continuă expansiune”. El subliniază faptul că multe dintre bisericile protestante sunt dominate de slujbe „emoționale”, cu accent pe cântări și ritualuri ce nu sunt tocmai confortabile pentru mulți bărbați. „Bărbații fug de aceste forme de închinare, iar bisericile ortodoxe sunt preferate pentru că formele noastre de cult sunt mult mai tradiționale și, în mod clar, mai masculine”, explică părintele Trenham.

Tinerii care se simt atrași de ortodoxie o fac în căutarea unui cult stabil și nemodificat. Elijah Wee Sit, un tânăr de 17 ani din Toronto, a fost la rândul său evanghelist înainte de a ajunge la ortodoxism. „Creștinismul modern mi se părea foarte diluat, iar slujbele protestante păreau mai mult un concert rock, plin de emoție”, spune el. Atracția față de ortodoxie a venit ca o reacție la „feminizarea” cultului religios din America de Nord. „Ortodoxia mi s-a părut mult mai masculină și mai serioasă. Aici, totul este despre Dumnezeu, nu despre noi”, adaugă Elijah.

Și tinerii din Generația Z sunt atrași de ortodoxie

Fenomenul creșterii numărului de convertiți tineri la ortodoxie nu este limitat doar la tinerii din America de Nord. Psihologul Jordan Peterson, un susținător al tradiției, afirmă că și tinerii din Generația Z sunt atrași de ortodoxie datorită stabilității și incontestabilității tradiției. „Ortodoxia nu depinde de un predicator, este un ritual, este un dans al istoriei și imaginii, care te include pe tine, dar nu te centrează pe tine”, spune Peterson.

Pentru mulți dintre acești tineri, ortodoxia reprezintă un loc stabil, unde pot găsi ceva durabil într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Zachary Porcu, un catehet ortodox, a observat că tot mai mulți bărbați tineri se alătură cultului, căutând o religie care nu este „despre noi, ci despre Dumnezeu”. „Ortodoxia oferă o chemare la autodepășire, la o călătorie spirituală plină de provocări fizice, ce poate fi înțeleasă ca o formă de masculinitate autentică”, explică el.

Acești tineri, de la Elijah Wee Sit până la Zachary Porcu și mulți alții, găsesc în ortodoxie mai mult decât o religie: este un refugiu stabil într-o lume confuză și în continuă schimbare, conchide The New York Post.

