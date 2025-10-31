Statele Unite par pregătite să lanseze atacuri asupra unor obiective militare din Venezuela, într-o mișcare care ar putea marca o nouă etapă în confruntarea cu regimul președintelui Nicolás Maduro. Potrivit Wall Street Journal, operațiunile, aflate în planificare, vizează distrugerea unor instalații despre care Washingtonul afirmă că sunt folosite de o rețea de trafic de droguri condusă de Maduro și susținută de membri de rang înalt ai guvernului său.

Surse citate de Miami Herald au declarat că atacurile, care ar putea fi lansate în următoarele zile sau chiar ore, au scopul de a „decapita” structura de comandă a cartelului. Oficialii americani estimează că organizația exportă anual aproximativ 500 de tone de cocaină, distribuite între Europa și Statele Unite.

Deși nu este clar dacă Nicolás Maduro însuși este vizat, o sursă a declarat că liderul venezuelean „este aproape de a fi prins în capcană” și ar putea constata în curând că nu mai are posibilitatea de a părăsi țara.

Washingtonul a dublat recompensa oferită pentru informații care duc la arestarea lui Maduro, la 50 de milioane de dolari – cea mai mare sumă de acest fel oferită vreodată. Recompense de 25 de milioane de dolari sunt oferite și pentru prinderea unor apropiați ai acestuia, între care ministrul de interne Diosdado Cabello și ministrul apărării Vladimir Padrino López, ambii acuzați de implicare în traficul de droguri.

Ads

În momentul anunțului privind dublarea recompensei, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a susținut că Maduro conduce „Cartelul Soarelor” (Cartel de los Soles), o organizație de trafic de droguri infiltrată în structurile militare venezuelene și care colaborează cu grupări precum Tren de Aragua și cartelul mexican Sinaloa.

Consolidarea prezenței americane în Caraibe

Forțele americane au fost consolidate semnificativ în largul coastelor Venezuelei, ca parte a unei operațiuni pe care Casa Albă o prezintă drept o campanie de combatere a traficului de droguri și a rețelelor criminale asociate guvernului de la Caracas.

Una dintre primele decizii luate de președintele Donald Trump după revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, a fost desemnarea anumitor carteluri – inclusiv Tren de Aragua și Cartelul Soarelor – drept organizații teroriste și criminale transnaționale.

Ads

În august, SUA au desfășurat în Marea Caraibilor o forță comună de amploare, care include trei distrugătoare, o grupare amfibie de aproximativ 4.500 de militari, avioane de patrulare maritimă P-8 și drone de supraveghere MQ-9 Reaper. În septembrie, contingentul a fost întărit cu 10 avioane de vânătoare F-35B dislocate în Puerto Rico.

Pe 24 octombrie, secretarul apărării Pete Hegseth a ordonat portavionului USS Gerald R. Ford și grupului său de luptă – format dintr-un crucișător și mai multe distrugătoare – să intre în Marea Caraibilor. Gruparea, care include peste 4.000 de militari și 90 de aeronave, este descrisă de foști ofițeri venezueleni drept elementul central al unei „faze finale” a operațiunilor împotriva cartelurilor.

Până acum, forțele americane s-au concentrat pe operațiuni maritime, inclusiv pe interceptarea unor ambarcațiuni suspectate de transport de droguri, în urma cărora 61 de persoane au fost ucise.

Posibile acțiuni la sol

Ads

Oficiali americani afirmă că misiunea ar putea fi extinsă pe teritoriul Venezuelei, întrucât traficanții evită acum transporturile maritime. Analiștii consideră că obiectivul final al operațiunii ar putea fi înlăturarea regimului Maduro, deși Washingtonul nu a confirmat o asemenea intenție.

Fostul diplomat Elliott Abrams, care a reprezentat SUA în dosarul venezuelean în primul mandat al lui Trump, a declarat că administrația favorizează „operațiuni țintite”, similare cu eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani, și nu o invazie de amploare.

Expertul militar Mark F. Cancian, fost colonel al Marinei americane, consideră că forțele desfășurate sunt suficiente pentru „lovituri aeriene sau cu rachete”, dar nu pentru o ocupație terestră.

Nave americane, la mică distanță de Venezuela

Imagini recente din satelit confirmă prezența portelicopterului USS Iwo Jima și a distrugătorului USS Gravely la aproximativ 200 de kilometri de Insula La Orchila, unde se află o bază aeriană strategică venezueleană.

Ads

USS Gravely a efectuat anterior o escală în Trinidad și Tobago, unde pușcașii marini americani au desfășurat exerciții comune cu forțele locale – un gest calificat de Caracas drept „act de agresiune”.

Gruparea amfibie, care include navele USS San Antonio și USS Fort Lauderdale, transportă peste 1.600 de pușcași marini și dispune de avioane AV-8B Harrier, elicoptere de atac AH-1Z Viper și aeronave MV-22 Osprey, capabile să efectueze raiduri rapide și operațiuni de desant.

În total, peste 10.000 de militari americani se află acum desfășurați în regiunea Caraibilor, susținuți de portavionul USS Gerald R. Ford și de mai multe distrugătoare din clasa Arleigh Burke, înarmate cu rachete Tomahawk.

Situația tensionată de la granițele maritime ale Venezuelei este atent monitorizată, în timp ce Pentagonul analizează scenarii de lovituri aeriene și acțiuni de izolare a regimului Maduro – o evoluție care ar putea schimba echilibrul de putere în regiune.

Ads