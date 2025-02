Un oficial american, aflat la faţa locului şi familiarizat cu negocierile dintre Ucraina şi Rusia, a declarat că a simțit că vor fi probleme încă de la început, când preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a coborât din maşină purtând bluza sa emblematică, în loc de costum.

„Ştiu că este stilul lui, dar acest moment era diferit”, a declarat oficialul pentru CNN.

„Zelenski ar fi trebuit să gestioneze altfel acest moment. Imediat ce vicepreşedintele JD Vance a luat loc, ar fi trebuit să adopte o atitudine mult mai conciliantă. Este vorba despre viitorul ţării sale. Nu este momentul să se certe, iar acum nu este momentul să-l corecteze public pe vicepreşedinte sau pe preşedintele SUA”, a adăugat oficialul.

Înainte ca întâlnirea din Biroul Oval să degenereze într-un schimb aprins de replici, Zelenski a fost întrebat de un reporter de ce nu poartă costum în cel mai înalt birou al SUA.

„Voi purta costum după ce se va încheia acest război, da”, a răspuns Zelenski în engleză. „Poate ceva ca al dumneavoastră, da, poate ceva mai bun. Nu ştiu, vom vedea. Poate ceva mai ieftin. Mulţumesc.”

Vicepreşedintele JD Vance a intrat într-o discuţie care părea cordială între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, escaladând brusc întâlnirea din Biroul Oval şi declanşând ceea ce ar putea fi o schimbare majoră în relaţiile dintre SUA şi Ucraina.

Vance, care s-a impus ca o voce aspră în politica externă a administraţiei Trump, a ridicat tonul cu câteva minute înainte ca discuţia să ia o turnură dramatică.

La mai bine de 40 de minute după începutul întâlnirii, Vance a intervenit pentru a-l lăuda pe Trump şi pentru a critica administraţia Biden, moment în care Zelenski a răspuns, explicând contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei şi motivele pentru care nu are încredere în preşedintele Vladimir Putin.

