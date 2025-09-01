Căutarea epavei Titanicului a ascuns o operațiune militară ultrasecretă, povestește principalul om de știință al expediției

Acum patru decenii, în zorii zilei de 1 septembrie, imagini alb-negru, granulate, ale unui cilindru metalic au apărut pe ecranele video ale centrului de comandă al navei de cercetare Knorr, care căuta pe fundul Atlanticului epava celui mai faimos pachebot din lume: Titanic.

Membrii echipei de observație, care suspectau că obiectul ar putea fi un cazan de vapor scufundat, nu se puteau dezlipi de ceea ce se desfășura pe ecrane, așa că au trimis bucătarul echipei să-l trezească pe Bob Ballard, principalul om de știință al expediției, care căuta epava încă din anii '70. Acesta era treaz, citind în patul său din cabina navei.

Bucătarul „nu a apucat nici măcar să termine propoziția. Am sărit din pat. Practic, mi-am pus costumul de zbor peste pijamale, pe care nu le-am dat jos timp de câteva zile după aceea”, își amintește Ballard, om de știință senior emerit în fizică aplicată oceanografică și inginerie la Woods Hole Oceanographic Institution din Massachusetts.

Într-un interviu pentru CNN, Ballard și un membru al echipei sale, Dana Yoerger, un om de știință ce ocupa funcția de robotică marină la Woods Hole, au povestit despre evenimentele neobișnuite care au dus la acea descoperire uluitoare – și cum aventura nu s-a oprit acolo.

„Când am intrat, aveam o imagine a cazanului pe perete și ne-am uitat. Ne-am dat seama că era cu siguranță de la Titanic, și atunci s-a dezlănțuit haosul”, a spus Ballard.

Chiar înainte ca Ballard și echipa sa să găsească epava, la 73 de ani după ce vasul celebru plecase în voiajul său inaugural în 1912, Titanic fusese deja un subiect de fascinație constantă. Nava considerată „nescufundabilă” s-a scufundat în prima sa călătorie, la începutul unei ere de aur în care se aflau la bord unii dintre cei mai bogați americani, o poveste de prostie umană, prejudecăți de clasă și eșec tehnologic.

Ads

Descoperirea sa în 1985 a intensificat și mai mult atracția Titanicului asupra imaginației publicului; a dat naștere unui film de succes în 1997, care rămâne unul dintre cele mai mari încasări din istoria cinematografiei, la care s-au adăugat numeroase documentare, expoziții muzeale și, pentru cei cu buzunare adânci, expediții riscante pentru a vedea locul său de odihnă finală, aflat la aproape 3.900 de metri de suprafața oceanului, una dintre acestea ducând, în 2023, la o nouă tragedie.

Pentru exploratorii oceanici ca Ballard și colegii săi, găsirea Titanicului a fost echivalentul escaladării Everestului pentru prima dată. Tehnologia prototipurilor care a făcut acest lucru posibil a transformat ulterior explorarea adâncurilor și știința oceanografică, extinzând vast cunoștințele oamenilor de știință despre ocean. Însă, chiar și cu tehnologia corectă, a fost nevoie de o schimbare inspirată de strategie pentru a descoperi epava pachebotului.

Căutarea ascundea o misiune militară secretă

Ads

Căutarea Titanic-ului din 1985 nu a fost prima încercare a lui Ballard de a localiza epava. O expediție din 1977 a eșuat, când o țeavă de foraj de 914 metri la care erau atașate sonare și camere video s-a rupt în două, potrivit memoriilor sale din 2021. Experiența, împreună cu necesitatea unor imagini live, l-a convins pe Ballard că vehiculele subacvatice operabile de la distanță, care puteau transmite video înapoi la nava de explorare, erau o metodă mai bună de continuat, dar a avut dificultăți în a găsi finanțare pentru viziunea sa.

Marina SUA a subvenționat dezvoltarea tehnologiei

În cele din urmă, Marina SUA a susținut dezvoltarea tehnologiei lui Ballard, un sistem de imagistică subacvatică denumit Argo. Marina era interesată să-l folosească pentru a determina de ce două submarine nucleare, USS Thresher și USS Scorpion, s-au scufundat în Atlantic în anii '60, dar și pentru scopuri de culegere de informații în cadrul Războiului Rece.

Ads

Ballard a convins oficialii marinei să aloce puțin timp pentru a căuta și Titanic-ul în cadrul expediției de cercetare a submarinelor, o stratagemă care a acționat, în cele din urmă, ca o poveste de acoperire pentru misiunea secretă a Marinei.

„Ceea ce oamenii nu știau la acea vreme, cel puțin majoritatea lor, era că operațiunea de căutare a Titanic-ului era o acoperire pentru o misiune militară secretă pe care o desfășuram ca ofițer de informații navale”, a spus Ballard. „Nu voiam ca sovieticii să știe unde se află submarinul.”

În ciuda anilor de planificare, Ballard nu era optimist că va găsi Titanic-ul din două motive: timpul alocat căutării era scurt, iar o echipă franceză, condusă de inginerul Jean-Louis Michel de la Institutul Oceanografic IFREMER, cu care Ballard colaborase, folosea un sistem sonar montat pe navă pentru a localiza locul de odihnă final al navei.

„Acordul era ca francezii să-l găsească”, a spus Ballard, „(și) odată ce l-ar fi găsit, aveam destul timp, o săptămână ar fi fost suficient, pentru a filma epava.”

Ads

Echipa franceză, deși aproape, a ratat epava, iar „camera pe sfoară” a lui Ballard, cum o numea el, a localizat-o — ajutată de o zonă mult mai restrânsă de căutare, după scanarea sonarului francez.

Ballard a avut ceea ce a numit „momentul becului aprins” în timp ce cartografia zona de epavă a submarinului Scorpion, un moment crucial pentru succesul misiunii. Câmpul său de resturi era o fâșie lungă de un kilometru, nu o zonă mică și rotundă, cum se așteptau. Obiectele mai grele s-au scufundat direct pe fundul mării, dar resturile mai ușoare s-au coborât mai încet și curenții oceanici le-au purtat mai departe.

A realizat că Titanic-ul, care se află la o adâncime similară cu cea a submarinului Scorpion, va avea un câmp de resturi similar, dacă nu mai mare, și căutarea acestui flux de resturi ar fi mai ușoară decât găsirea corpului navei și a altor părți grele.

Descoperirea a adăugat un cuvânt nou în dicționar

Argo a filmat Titanic-ul în 1985, în timp ce un sistem mai vechi numit ANGUS, cu camera sa de 35 mm, a capturat imagini albastre ce dezvăluiau existența epavei. Echipa s-a întors un an mai târziu cu camere color mai avansate pentru a înregistra fiecare detaliu al epavei, inclusiv piscina navei, scara grandioasă și prova, generând imagini care sunt celebre și astăzi.

Ads

Ballard a devenit și prima persoană care a vizitat epava, tot în acel an, cu ajutorul submersibilului Alvin, un vehicul echipat cu echipaj, pe care îl pilota anterior, iar călătoria a durat mai mult de două ore pentru a ajunge pe fundul mării. Odată ajuns acolo, a observat artefacte emoționante, inclusiv o păpușă de copil, sticle de șampanie desfăcute și tacâmuri de argint. Nu a găsit rămășițe umane.

Titanicul era acoperit de dâre de rugină, create de bacterii care se hrăneau cu metalul, creând vârfuri lungi și roșiatice - un fenomen pe care Ballard l-a numit „rusticles”, un cuvânt care a intrat ulterior în Dicționarul Oxford de Engleză.

Ballard și-a amintit că anumite zone, acoperite cu vopsea roz protectoare când nava a fost construită, arătau impecabile. Pentru a conserva „acest teren sacru”, Ballard a spus că a susținut utilizarea unei abordări similare — vopsea protectoare aplicată poate de roboți subacvatici — pentru a preveni eroziunea suplimentară a epavei.

Reformularea manualelor de știință

Ads

Locul final de odihnă al Titanic-ului nu a fost singura sa descoperire dintr-o carieră lungă și distinsă de om de știință și explorator. Expedițiile pe Creasta Atlanticului au furnizat dovezi esențiale pentru tectonica plăcilor, în timp ce o călătorie pe fundul mării de-a lungul Fisurii Galápagos a dezvăluit existența izvoarelor hidrotermale și a formelor de viață fantastice care trăiesc pe acestea — demonstrând că viața poate prospera fără lumina soarelui și determinând noi teorii despre originile sale.

Ballard a descoperit și alte epave celebre: nava de război nazistă Bismarck, portavionul USS Yorktown și PT-109, o navă a Marinei, comandată de președintele John F. Kennedy în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Însă „atingerea sa de aur” a fost afectată în 2019, când o expediție pentru localizarea avionului prăbușit al Ameliei Earhart nu a dat rezultate. Exploratorul a spus că credea că ar fi posibil să găsească aeronava cu ajutorul noilor tehnologii. „Este încă pe lista noastră de verificat”, a spus el.

Ads

Deși submersibilele operate de oameni mai au un rol de jucat, el a spus că viitorul explorării oceanice este unul robotic și la distanță și că își imaginează în cele din urmă nave fără echipaj care vor explora oceanele lumii. Până acum, aproximativ 27% din fundul oceanului a fost cartografiat.

„Acum ajungem în punctul în care putem lansa mai multe AUV-uri (vehicule subacvatice autonome), un fel de „haită de câini” pe care o poți trimite. … Putem pune toate aceste resurse în apă în același timp”, a spus Ballard, al cărui nume de utilizator Zoom este Captain Nemo, după personajul fictiv din „20.000 de leghe sub mări” al lui Jules Verne.

„Adică, totul se reduce la timpul de stat pe fundul mării. Calculul real este cât timp rămâi sub apă.”

Yoerger s-a concentrat acum pe dezvoltarea unui robot subacvatic care să poată explora zona de tranziție — zona de apă de mijloc, aflată între 200 și 1.000 de metri sub suprafața oceanului, care joacă un rol cheie în reglementarea climei globale prin atenuarea creșterii dioxidului de carbon în atmosferă.

La 83 de ani, Ballard explorează încă oceanele. În iulie, s-a întors dintr-o expediție de 21 de zile la bordul navei Nautilus, operată de fundația sa non-profit, Ocean Exploration Trust, în Guadalcanal, în Insulele Solomon din Pacific. Aici, a început să cartografieze navele și avioanele pierdute în timpul a cinci bătălii navale majore din al Doilea Război Mondial, între august și decembrie 1942.

„Îmi place când copiii îmi spun să mă opresc din a descoperi lucruri, ca să mai rămână ceva pentru ei de găsit”, a spus Ballard.

Dar este încrezător că multe mistere ale oceanului vor rămâne pentru generațiile viitoare de exploratori.

Ads