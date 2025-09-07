Trump amenință Chicago cu „războiul”, într-o postare cu referință la „Apocalypse Now”. Guvernatorul îl califică drept „guvernator aspirant”

Trump, într-o poză creată cu AI cu referire la pelicula „Apocalypse Now” FOTO Truth Social/Donald Trump

Donald Trump a amenințat din nou cu o intervenție militară în Chicago, al treilea oraș ca mărime din Statele Unite, menționând noul nume dat Pentagonului, în timp ce opoziția democrată denunță un „dictator aspirant”.

„Chicago va înțelege de ce se numește Departamentul de Război”, se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al președintelui american, care de câteva zile amenință că va trimite trupe federale pentru a combate criminalitatea.

Postarea conține o imagine, generată în mod evident de inteligența artificială, care îl înfățișează pe președinte îmbrăcat în uniformă militară pe fundalul unui incendiu și al unor elicoptere care zboară pe cerul portocaliu al orașului Chicago, cu mențiunea „Chipocalype Now”.

Această referință directă la „Apocalypse Now”, lungmetrajul lui Francis Ford Coppola despre războiul din Vietnam, este însoțită de un celebru citat din film, deturnat: „Îmi place mirosul expulzărilor dimineața devreme” – lupta împotriva imigrației fiind calul său de bătaie.

O postare care nu l-a amuzat pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago.

„Nu este o glumă”, a scris JB Pritzker sâmbătă pe X. „Președintele Statelor Unite amenință să intre în război cu un oraș american.” „Illinois nu se va lăsa intimidat de un dictator aspirant”, a adăugat această importantă figură democrată.

The President of the United States is threatening to go to war with an American city. This is not a joke. This is not normal. Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

Calificând Chicago drept „găuri de șobolani” sau „capitala mondială a crimelor”, Donald Trump amenință de la sfârșitul lunii august că va trimite acolo Garda Națională, trupa militară de rezervă pe care a desfășurat-o deja în alte două bastioane ale opoziției democrate: Los Angeles, în California, și Washington.

Militari în uniformă, echipați cu vehicule blindate, patrulează din mijlocul lunii august în capitala americană. Sâmbătă, sute, chiar mii de oameni au mărșăluit pe străzile din Washington pentru a protesta la adresa „ocupării” orașului de către trupele federale.

„La Washington, criminalitatea gravă se află la Casa Albă”, se putea citi pe una dintre pancarte. Miercuri, Donald Trump a menționat, de asemenea, trimiterea de trupe la New Orleans, în plus față de sau în locul celor trimise la Chicago, fără ca declarațiile sale să fi fost urmate de acțiuni concrete până în prezent.

Vineri, el a semnat un decret prin care se schimbă denumirea Ministerului Apărării americane în „Ministerul Războiului”, adăugând că dorește astfel să transmită un „mesaj de victorie” și „de forță” restului lumii.

