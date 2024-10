Cum ar putea încerca Trump să conteste rezultatele alegerilor dacă pierde din nou. Vulnerabilitățile care îngrijorează experții electorali

Dacă vicepreședintele Kamala Harris câștigă în noiembrie, oficialii electorali și experții se tem că fostul președinte Donald Trump și susținătorii săi nu vor accepta acest rezultat și ar putea încerca din nou să conteste și să anuleze pierderea, scrie The Washington Post.

În 2020, Trump a refuzat să își recunoască înfrângerea, a răspândit afirmații false cu privire la un vot fraudulos pe scară largă, a încercat să anuleze rezultatele în statele cheie și să îl preseze pe vicepreședintele Mike Pence să îl ajute să rămână la putere, în timp ce simpatizanții săi revoltați au atacat Congresul SUA. Multe dintre aceste strategii nu mai pot fi utilizate deoarece Trump nu mai ocupă Casa Albă, iar oficialii de stat și federali au înăsprit de atunci legile și politicile electorale pentru a face mai dificilă subminarea voinței alegătorilor.

Dar vulnerabilitățile persistă. Riscurile din acest an vor depinde de particularitățile alegerilor - și de cât de strânse vor fi rezultatele. Mulți oficiali electorali și experți sunt îngrijorați de faptul că relatările false ar putea lua din nou amploare, erodând încrederea publică și ducând la haos, confuzie și, în cel mai rău scenariu, violență. David Becker, directorul executiv al Center for Election Innovation and Research, a declarat pentru WP că cei care supraveghează alegerile în statele cheie se pregătesc din nou să fie hărțuiți și amenințați pentru că își fac treaba.

„Aceasta nu este o ipoteză”, a spus el. „Acest lucru nu este alarmist. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat în 2020 și de atunci, pe scară largă.”

Trump nu s-a angajat să accepte rezultatul viitoarelor alegeri, indiferent cine câștigă, și a afirmat deja, fără dovezi, că democrații vor trișa. De asemenea, el a amenințat că va închide funcționarii electorali și alte persoane „implicate în comportamente lipsite de scrupule” legate de vot.

Într-o declarație, purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Karoline Leavitt, nu a răspuns direct dacă Trump va onora rezultatul stabilit de oficialii electorali, spunând doar că va „accepta rezultatele unor alegeri libere și corecte”.

Iată câteva dintre vulnerabilitățile de care experții sunt cel mai îngrijorați:

Informații false pe scară largă

Declararea învingătorului ar putea dura din nou mai multe zile, deoarece numărarea voturilor în unele state, precum Pennsylvania și Arizona, durează mai mult decât în altele. Pe măsură ce publicul așteaptă rezultatele, s-ar putea răspândi rapid relatări false.

Trump are o lungă istorie în a da vina pentru eșecurile sale electorale pe fraude electorale inexistente. În 2020, Trump a revendicat în mod fals victoria în seara alegerilor, chiar dacă rezultatele complete nu au fost cunoscute timp de câteva zile. El ar putea face același lucru anul acesta - iar acum dezinformarea se poate răspândi și mai rapid din cauza conținutului sofisticat generat de inteligența artificială și a unei abordări nepăsătoare din partea platformelor social media.

Renumărări care durează săptămâni întregi

Renumărările vor apărea probabil dacă rezultatele sunt strânse și ar putea dura săptămâni întregi, în special dacă se vor împotmoli în procese pentru a stabili dacă funcționarii au urmat procedurile adecvate.

După ce Trump a pierdut în Wisconsin în 2020, a recurs la o renumărare pentru a încerca să anuleze sute de mii de buletine de vot. Curtea Supremă a statului i-a respins argumentele într-o decizie cu 4-3. O luptă în 2024 ar putea ajunge din nou la una sau mai multe curți superioare de stat, inclusiv în Carolina de Nord și Arizona, unde conservatorii controlează instanțele.

„De asemenea, nu știm cum se va transforma peisajul amenințărilor”, a declarat Norm Eisen, de la Brookings Institution, care a fost consilier special al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților pentru prima punere sub acuzare a lui Trump.

Litigii care întârzie rezultatele finale

Deja republicanii și democrații au intentat zeci de procese cu privire la modul în care se vor desfășura alegerile din 2024. Multe dintre acestea au fost soluționate, în timp ce altele vor primi hotărâri în următoarele săptămâni. Unele litigii ar putea persista dincolo de ziua alegerilor și ar putea influența modul în care instanțele judecătorești analizează litigiile care apar odată ce voturile încep să fie numărate. În 2020, Trump sau cei care îl susțin au pierdut mai mult de 60 de procese privind alegerile.

Chiar dacă procesele eșuează, acestea pot încetini procesul și pot crea impresia că validitatea rezultatelor este pusă la îndoială.

„Dacă inundați sistemul mai mult decât poate face față, ar putea închide întregul sistem”, a declarat Edward Foley, directorul programului de drept electoral de la Ohio State University. „Iar sistemul nostru judiciar nu este construit pentru cantități masive de litigii legate de rezultatele alegerilor”, spune acesta.

Întreruperea certificării rezultatelor

După numărarea rezultatelor de către funcționarii electorali, există un termen strâns pentru stabilirea câștigătorului. Legea federală cere statelor să își certifice rezultatele până la 11 decembrie. Alegătorii prezidențiali se reunesc șase zile mai târziu, pe 17 decembrie, și trimit rezultatele Congresului.

Noua sesiune a Congresului începe pe 3 ianuarie, iar Camera Reprezentanților și Senatul urmează să oficializeze rezultatele prezidențiale pe 6 ianuarie - ziua în care Congresul SUA a fost atacat de susținătorii lui Trump în urmă cu patru ani. Următorul președinte va fi învestit pe 20 ianuarie.

Experții electorali sunt îngrijorați că funcționarii locali sau de stat necinstiți ar putea refuza să își certifice rezultatele și să împiedice trimiterea voturilor electorale către Congres la timp.

În alegerile recente, un număr mic de funcționari locali au refuzat temporar să certifice rezultatele, dar au făcut-o în cele din urmă, adesea după un ordin judecătoresc. Noile norme din Georgia ar face mai ușoară întârzierea certificării, deși experții spun că instanțele ar interveni probabil.

Experții electorali sunt mai puțin îngrijorați de faptul că legislativele de stat încearcă să schimbe voturile electorale ale unui stat. În 2022, Congresul a adoptat Legea privind reforma numărătorii electorale, care interzice statelor să schimbe modul de desemnare a alegătorilor după alegeri și le împiedică efectiv să anuleze voința alegătorilor.

Tulburări la reuniunile electorilor

Reuniunile colegiului electoral din fiecare stat de pe 17 decembrie, altădată liniștite, ar putea genera proteste. Unii oficiali se tem că perturbările ar putea împiedica alegătorii să voteze și ar putea ridica probleme cu privire la modul de contabilizare a rezultatelor oficiale pentru fiecare stat.

O parte esențială a încercării lui Trump de a anula rezultatele din 2020 a constat în faptul că susținătorii săi s-au prezentat drept electori prezidențiali în state-cheie pe care Joe Biden le-a câștigat. Acest complot a eșuat, iar urmăririle penale împotriva potențialilor electori sau a celor care i-au ajutat sunt în curs în patru state.

Un efort similar ar putea avea loc în 2024, dar ar fi mult mai greu de realizat. Legea privind reforma numărătorii electorale, adoptată ca răspuns la încercarea de răsturnare a rezultatelor, stabilește un prag mai ridicat pentru ca Congresul să ia în considerare voturile electorale care au fost prezentate de altcineva decât un guvernator. Iar cei care se dau drept electori ar putea fi acuzați.

În calitate de vicepreședintă, Harris va prezida deliberările privind voturile electorale care trebuie luate în considerare. Acest rol o va pune într-o poziție incomodă din punct de vedere politic, deoarece va trebui să prezideze la stabilirea finală a rezultatului. Ea ar avea șansa de a-i contracara pe republicani dacă aceștia ar încerca să numere în mod necorespunzător voturile electorale.

Congresul blochează certificarea

Când membrii Camerei Reprezentanților vor depune jurământul pe 3 ianuarie, prima lor sarcină va fi alegerea unui președinte. În 2023, a fost nevoie de patru zile și 15 voturi pentru a alege un președinte. Mai târziu în același an, a fost nevoie de trei săptămâni pentru a alege un nou lider. Congresul s-ar afla pe un teritoriu necunoscut dacă nu ar avea un președinte până la 6 ianuarie, când trebuie să se reunească pentru a certifica rezultatele alegerilor prezidențiale. Potrivit istoricilor, Camera Reprezentanților poate îndeplini puține funcții fără un președinte, iar în octombrie 2023, aceasta a fost în mare parte imobilizată în timp ce membrii dezbăteau cine ar trebui să îi conducă.

În 2020, aliații lui Trump au venit cu planul lor de a face ca electorii republicani să se întâlnească în statele pe care Biden le-a câștigat în ultimul moment. Întreaga sa amploare nu a devenit evidentă până la un an sau mai mult după alegeri. În mod similar, anul acesta s-ar putea încerca ceva nou pe care avocații și funcționarii electorali încă nu l-au pus la punct.

