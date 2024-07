Trump plusează. Ce îi va cere lui Biden dacă acesta va fi eliminat din alegeri, în urma stării sale de sănătate

JD Vance, candidatul lui Trump la funcția de vicepreședinte, a lăsat să se înțeleagă că, în cazul retragerii președintelui american Joe Biden din alegeri, Donald Trump intenționează să ceară demisia anticipată a acestuia.

Pe fondul zvonurilor potrivit cărora președintele american Joe Biden s-ar putea retrage din alegeri sub presiunea tot mai mare a colegilor săi de partid, JD Vancea declarat că din aceleași considerente ar trebui să se pună problema capacității lui Joe Biden de a îndeplini în continuare atribuțiile președintelui.

Dacă funcțiile cognitive ale lui Joe Biden nu îi permit să candideze pentru realegere, atunci este clar că nu îi permit nici să rămână comandant suprem. Cum poate vreunul dintre democrații care îl împing să se retragă din alegeri să susțină sincer că ar trebui să continue să fie președinte?”, a declarat Dee Vance.

If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.

How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS?