Trump dă masiv oameni afară din aparatul de stat

Elon Musk nu are ezitări. Sub conducerea sa administraţia SUA va fi tunsă cu drujba. DW explică ce instituţii sunt responsabile pentru concedieri şi unde se vor face reduceri.

De la debutul celui de-al doilea mandat al său, în ianuarie 2025, preşedintele SUA, Donald Trump, tot subliniază că doreşte să combată "risipa, înşelăciunea şi corupţia" din administraţie. Aparatul guvernamental trebuie să devină mai eficient. În acest scop Trump a înfiinţat o instituţie consultativă, purtând titulatura Department of Government Efficiency (DOGE), condusă de Elon Musk.

Echipa DOGE a reuşit să producă vâlvă mare în doar câteva săptămâni. Mii de angajaţi federali au fost daţi afară din slujbe iar bugetele unor ministere au fost radical reduse. DOGE nu este responsabil pentru toate acestea. Şi alte instituţii conduse de susţinătorii lui Trump impun măsuri de austeritate.

Dar administraţia Trump se loveşte şi de obstacole în efortul de eficientizare a aparatului de stat. Joia trecută, de exemplu, un judecător federal din California a stopat concedierile în masă în sectorul public.

Judecătorul William Alsup a declarat la San Francisco că instituţia "U.S. Office of Personnel Management" (OPM), un fel de direcţie de cadre a guvernului SUA, nu are dreptul să se amestece în chestiunile de personal ale altor instituţii guvernamentale sau ministere. OPM "nu are nicio autoritate care să o împuternicească să dicteze altei instituţii guvernamentale pe cine să dea afară şi pe cine să angajeze", a subliniat Alsup.

OPM trimisese o directivă câtorva ministere şi instituţii guvernamentale, potrivit căreia angajaţii cu o vechime în muncă de un an sau doi, care nu sunt consideraţi "de importanţă esenţială", să fie concediaţi.

Această directivă a fost momentan stopată. Cu toate acestea aşa-numita "maşină de eficientizare" rămâne o parte importantă a eforturilor lui Trump de reorganizare a SUA. DW oferă în continuare răspuns celor mai importante întrebări legate de preconizatele concedieri în masă.

Câţi oameni lucrează pentru guvernul SUA?

Potrivit OPM şi Institutului de Statistică a Muncii (Bureau of Labor Statistics) guvernul federal are 2,4 milioane de angajaţi civili. Musk vrea să concedieze în jur de 10 la sută din ei.

Acestora li se adaugă cei aproximativ 600.000 de angajaţi ai US Postal Service. Poşta este în SUA o instituţie federală independentă, condusă practic ca o companie privată.

Ce competenţe are DOGE?

Principala instituţie însărcinată cu preconizatele concedieri este DOGE. Instituţia a comunicat pe pagina sa internet că prin măsurile de economisire luate a reuşit până pe 28.2.2025 să economisească 65 de miliarde de dolari. Dar nu este în totalitate clar cum a ajuns la această cifră.

Şeful DOGE, Elon Musk, nu a fost ales în funcţie şi nu a fost confirmat de Congres nici el şi nici instituţia sa. Întreaga chestiune este ceea ce se numeşte în SUA un "passion project", un proiect de suflet, şi anume al preşedintelui Trump personal.

Craig Saperstein, expert în drept guvernamental în cadrul biroului internaţional de avocatură Pillsbury, a declarat pentru DW: "Legalitatea multor măsuri ale DOGE şi a unora inspirate de DOGE este acum verificată şi se va vedea în cele din urmă dacă aceste măsuri sunt legale sau nu", a adăugat el.

Nici cei din DOGE nu sunt în totalitate de acord cu măsurile pe care vor să le impună. În semn de protest 21 de experţi în date, ingineri şi manageri de produs şi-au dat demisia. Aceşti angajaţi care aveau sarcina să aplice programul de eficientizare al lui Musk au avertizat cu privire la unii ideologi politici. Ei au declarat că nu sunt de acord cu reducerile în cadrul unor servicii publice importante, după cum i-au transmis printr-o scrisoare directoarei administrative a Casei Albe. Munca lor în cadrul DOGE nu este compatibilă cu jurământul pe Constituţie, pe care l-au depus la începutul activităţii.

Ce face Institutul de Statistică a Muncii OPM?

La sfârşitul lunii ianuarie tuturor angajaţilor federali care nu doresc să lucreze sub preşedintele Trump li s-a oferit o compensaţie pentru a demisiona. Mai multe ministere şi agenţii guvernamentale le-au recomandat angajaţilor să nu accepte oferta.

Unii din directorii OPM au fost numiţi în funcţii la începutul noului mandat al lui Trump. Între aceştia se numără un grup de tineri bărbaţi, cu vârste în jur de 20 de ani, care anterior lucraseră pentru Musk. Aparent emailul cu oferta de compensaţii ei l-au trimis.

În ultimele zile a circulat un email din OPM, în care li s-a cerut tuturor angajaţilor să numească în cinci puncte ce au realizat în decursul ultimei săptămâni. Musk a anunţat pe platforma sa X că cine nu răspunde la email va fi concediat.

Ce fac sindicatele?

Sindicatele au contestat în justiţie şi emailul în cauză. Potrivit mass media americane, sindicatele care îi reprezintă pe angajaţii din instituţiile federale au consemnat în ultima vreme o creştere considerabilă a numărului de membri. "American Federation of Government Employees", cel mai mare sindicat care-i reprezintă pe angajaţii din instituţiile federale, a căpătat numai în primele şase zile ale lunii februarie 5575 de noi membri, potrivit purtătorului său de cuvânt Tim Kaufman. Şi National Federation of Federal Employees a consemnat o creştere semnificativă a numărului membrilor săi.

Îl sprijină pe Musk Biroul pentru Cheltuieli Naţionale?

Biroul pentru Cheltuieli Naţionale al SUA (Office of Management and Budget) ajută executivul să aplice legile aprobate privind cheltuielile guvernamentale. Directorul Russel Vought şi echipa sa supraveghează de asemenea încheierea de contracte şi sunt responsabili pentru chestiuni ce ţin de IT în toate instituţiile federale.

Vought a exercitat această funcţie deja la finalul primului mandat de preşedinte al lui Trump. Şi el este un apărător înfocat al iniţiativei de eficientizare şi aparent nu are o părere prea bună despre majoritatea angajaţilor guvernamentali. Într-un video care a fost strecurat în presă în octombrie 2024, Vough a declarat: "Vrem să le tăiem banii". El a făcut această afirmaţie într-un discurs rostit la o manifestare a institutului său de studii "Center for Renewing America".

Unde se taie finanţări?

Afectate sunt numeroase instituţii de stat. Recent a devenit cunoscut faptul că sute de angajaţi ai National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) au fost daţi afară.

Între cei afectaţi se numără şi experţi care prin avertismentele lor timpurii oferă populaţiei şansa de a se pregăti pentru fenomene meteo extreme. Foarte dur a fost lovită şi organizaţia de ajutor de dezvoltare USAID. Programe ale agenţiei la nivel mondial, de exemplu pentru prevenirea unor maladii sau pentru combaterea SIDA, vor fi anulate.

A fost concediat şi un grup de angajaţi ai National Nuclear Security Administration. Aceştia aveau între altele sarcina să asigure securitatea armelor atomice din SUA. Imediat după concediere li s-a cerut să se reîntoarcă la muncă. Concedierea lor s-a dovedit pripită. A fost o greşeală, după cum li s-a comunicat.

