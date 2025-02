Donald Trump a dat o tură cu "Bestia" pe celebrul circuit de la Daytona. Mesajul președintelui pentru piloții de NASCAR care au concurat în Daytona 500 VIDEO

Donald Trump a dat o tură cu „Bestia”, limuzina prezidențială, pe circuitul de la Daytona, una dintre pistele legendare de curse auto din Statele Unite. Momentul inedit a fost înainte de celebra cursă Daytona 500. Trump, care avea mulți fani în tribune, dar și printre piloți și patroni, a vrut să transmită un mesaj special concurenților.

„Au mult curaj. Au sânge în vene” a spus Donald Trump într-un interviu pentru Fox News, înainte să se urce în limuzina prezidențială și să fie plimbat pe circuit.

President @realDonaldTrump talks with @JamieLittleTV before the Daytona 500. pic.twitter.com/BBfRyONavC