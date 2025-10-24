Trump a declarat război total traficului de droguri în America Latină. A trimis în zonă unul dintre cele mai mari portavione din lume

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 21:44
465 citiri
Trump a declarat război total traficului de droguri în America Latină. A trimis în zonă unul dintre cele mai mari portavione din lume
Portavionul american Gerald R. Ford FOTO X/@SA_Defensa

SUA au decis să desfășoare un portavion în sprijinul operațiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunțat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, relatează AFP și Reuters.

'În sprijinul directivelor președintelui (Donald Trump) de destructurare a organizațiilor criminale transnaționale și de combatere a narco-terorismului în vederea protejării teritoriului național, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford (...) să se îndrepte' spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale și de Sud (USSOUTHCOM), a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării american, Sean Parnell, pe rețeaua de socializare X.

'Prezența sporită a forțelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și combate actorii și activitățile ilicite care compromit siguranța și prosperitatea teritoriului Statelor Unite și securitatea noastră în emisfera vestică', afirmă în aceeași postare Sean Parnell.

Portavionul Gerald R. Ford este unul dintre cele mai mari din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat cănd acesta împreună cu grupul naval care îl însoțește vor ajunge în zonă.

#SUA, #razboi trafic droguri, #Trump presedinte SUA, #portavion , #SUA
