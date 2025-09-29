Trump se laudă cu decorațiunile de la Casa Albă, în timp ce SUA sunt scena unor atacuri armate. „Liderii străini o iau razna când văd calitatea și frumusețea” VIDEO

În timp ce SUA este tulburată de două atacuri armate în doar 24 de ore, președintele Donald Trump se laudă, pe rețeaua sa socială, cu decorațiunile de aur folosite pentru redecorarea Biroului Oval. Liderul de la Casa Albă prezintă obiectele cu „aur de cea mai înaltă calitate” cu care decorează încăperea, spunând cât de surprinși sunt liderii străini care au vizitat Casa Albă.

„Aur de 24 de carate de cea mai înaltă calitate folosit în Biroul Oval și în Sala Cabinetului Casei Albe. Liderii străini și toți ceilalți „au luat-o razna” când văd calitatea și frumusețea. Cel mai bun Birou Oval din toate timpurile, în termeni de succes și aspect!!!”, scrie Trump pe Truth Social.

După preluarea mandatului lui Trump, Casa Albă este scena unor ample renovări și redecorări pentru a mulțumi spiritul megalomanic al miliardarului.

În cele șapte luni de mandat, Trump a dispus redecorarea Biroului Oval. Rezultatul a fost descris de mulți critici drept un kitsch. În plus, celebra Rose Garden a fost, parțial, pavată.

Biroul președintelui a fost împodobit cu sute de decorațiuni aurite, iar acum Donald Trump lucrează la o sală de bal.

El a anunțat că va construi o astfel de sală, iar proiectul va fi finanțat din fonduri private. Construcția este estimată la 200 de milioane de dolari. Sala va fi construită în apropierea Casei Albe și va avea o capacitate de 650 de locuri.

Construcțiile la sala de bal vor începe în septembrie și ar urma să fie finalizate înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Curtea interioară, betonată

De asemenea, echipa lui Trump a pavat peluza din Grădina Trandafirilor cu o nouă terasă.

Grădina, care a fost mult timp fundal pentru anunțuri prezidențiale importante, a fost remodelată, după ce Casa Albă a declarat că „nu a primit nicio îngrijire tandră și iubitoare în multe decenii”.

Grădina de Trandafiri este una dintre cele mai ușor de recunoscut caracteristici ale Casei Albe, probabil a doua după Biroul Oval. A fost folosită pentru anunțuri, evenimente și recepții ale liderilor internaționali încă din anii 1900, iar multe dintre momentele definitorii din istoria prezidențială au avut loc acolo.

Grădina, care poartă numele de la trandafirii plantați aici în 1913 de Prima Doamnă Ellen Wilson, a fost scena a peste 19 nunți. Tot aici, președinții Clinton, Bush, Obama, Biden și Trump au oficiat ceremoniile de grațiere a curcanilor, o tradiție legată de Ziua Recunoștinței.

Tulburări naționale

Anunțul lui Trump privind decorațiunile de la Casa Albă vine în contextul în care SUA a fost scena a două atacuri armate extrem de grave în mai puțin de 24 de ore.

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite duminică într-un incident armat la o biserică mormonă din Grand Blanc, în statul Michigan, potrivit unui nou bilanț anunțat de poliție.

Autorul atacului este un fost veteran al războiului din Irak. Thomas Jacob Sanford, bărbatul de 40 de ani care, potrivit poliției, a intrat cu mașina în capela din Michigan, era un veteran al Marinei care a servit între 2004 și 2008, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Corpului Pușcașilor Marini al Statelor Unite.

Cu puțin peste 12 ore înainte de incidentul armat din Michigan, un alt veteran al Marinei care a servit în operațiunea „Iraqi Freedom”, Nigel Edge, ar fi deschis focul într-un bar de pe malul mării din Southport, Carolina de Nord. Trei persoane au fost ucise și opt au fost rănite. Edge, care a petrecut șase ani în Marină și a primit o medalie Purple Heart, a fost acuzat de crimă, tentativă de crimă și agresiune cu o armă mortală cu intenția de a ucide.

