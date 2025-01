Trump a fost certificat de Congresul SUA. Înaintea validării victoriei sale, președintele ales l-a acuzat pe Biden că a obstrucţionat tranziţia către noua administraţie

Congresul SUA s-a reunit luni, 6 ianuarie, în şedinţă comună pentru a certifica victoria lui Donald Trump în Colegiul Electoral, o formalitate impusă de lege care deschide calea pentru ca republicanul să fie învestit în funcţie, la 20 ianuarie.

Spre deosebire de sesiunea de acum patru ani, nu au fost aşteptate perturbări majore ale certificării victoriei. Cu toate acestea, cu doar câteva minute înainte ca legislativul să se reunească pentru a confirma rezultatul, Donald Trump l-a acuzat pe Joe Biden că obstrucţionează tranziţia către administraţia sa, relatează The Guardian.

Între timp, Trump a fost certificat de Congresul SUA, iar el a postat pe rețeaua de socializare pe care o deține, Truth social, că a "fost un moment uriaș pentru istorie".

🚨President elect Trump Declares Congressional Certification of Election Victory as a Historic MAGA Milestone! pic.twitter.com/6GJ0tJlrQq

Senatorii s-au deplasat în Camera Reprezentanţilor pentru ceremonia prezidată de Kamala Harris, adversara democrată învinsă de republicanul Donald Trump în alegerile prezidenţiale din noiembrie. În calitate de vicepreşedinte al ţării, Kamala Harris este şi preşedinta Senatului.

Harris a fost primul vicepreşedinte de la Al Gore, vicepreşedinte democrat din 2001, care şi-a certificat propria înfrângere în alegerile prezidenţiale.

It's done... Trump have been certified by Congress 🇺🇸 pic.twitter.com/71k8fYIHCD