Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 21:28
418 citiri
Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
Donald Trump, august 2025 / FOTO: Hepta

Un judecător federal din statul California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale, de către preşedintele Donald Trump, la Los Angeles, în vara anului 2025, a fost ilegală, relatează BBC.

Decizia referitoare la Los Angeles vine în contextul în care Trump încearcă să folosească trupele Gărzii Naţionale pentru a combate criminalitatea în alte oraşe din SUA şi pentru a sprijini aplicarea legilor în privinţa imigraţiei.

Trump a trimis trupe ale Gărzii Naţionale la Los Angeles în iunie 2025, ca răspuns la protestele faţă de raidurile împotriva imigranţilor. E vorba despre 4.000 de membri ai Gărzii Naţionale şi 700 de puşcaşi marini americani care sunt activi la Los Angeles.

Judecătorul districtual american Charles Breyer a decis marţi, 2 septembrie 2025, că modul în care guvernul a folosit trupele a încălcat Legea Posse Comitatus, care limitează puterea guvernului federal de a folosi forţa militară pentru probleme interne.

Judecătorul a suspendat hotărârea până la 12 septembrie, iar Trump va face probabil apel.

Preşedintele Trump a trimis deja sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale şi în Washington DC şi ia în considerare trimiterea de trupe la Chicago încă din această săptămână.

Ordonanţa judecătorului Breyer se aplică doar în California, dar ar putea semnala provocări legale pentru planurile lui Trump de a folosi Garda Naţională pentru a-şi aplica politicile.

După ce Trump a trimis trupe la Los Angeles, guvernatorul Gavin Newsom a dat în judecată administraţia pentru presupuse încălcări ale Legii Posse Comitatus. Legea, adoptată în 1878, interzice utilizarea armatei americane pentru a aplica legile interne sau pentru a contribui la aplicarea acestora. Legea prevede excepţii limitate, cum ar fi autorizarea de către Congres.

Judecătorul Breyer a constatat că modul în care administraţia Trump a utilizat Garda Naţională în Los Angeles a încălcat aceste limitări. El a citat activităţile soldaţilor, cum ar fi „instalarea de perimetre de protecţie, blocarea traficului, controlul mulţimii şi altele asemenea”, ca fiind interzise de lege.

„Recentele ordine executive şi declaraţii publice ale preşedintelui Trump cu privire la Garda Naţională ridică serioase îngrijorări cu privire la intenţia sa de a ordona trupelor să încalce Legea Posse Comitatus şi în alte părţi ale Californiei”, a scris judecătorul Breyer în hotărârea sa.

El a avertizat că liderul de la Casa Albă, Donald Trump, şi secretarul Apărării, Pete Hegseth, riscă să „creeze o forţă de poliţie naţională cu preşedintele în frunte”.

Judecătorul a interzis Gărzii Naţionale să execute o serie de operaţiuni, inclusiv „efectuarea de arestări, reţineri, percheziţii, confiscări, patrule de securitate, controlul traficului, controlul mulţimii, controlul revoltelor, colectarea de probe, interogatorii sau acţionarea în calitate de informatori”.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii, iar Departamentele Apărării şi Justiţiei au refuzat să comenteze.

O altă contestaţie juridică din California a încercat să recâştige controlul asupra contingentului Gărzii Naţionale din California, după ce Newsom a susţinut că Trump l-a ocolit în mod ilegal pentru a desfăşura trupele. Judecătorul Breyer, care s-a ocupat şi de acest caz, a decis în favoarea lui Newsom, dar Curtea de Apel a celui de-al nouălea circuit a decis în favoarea lui Trump în iunie.

