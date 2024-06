Trump speră ca Biden să rămână în cursă. Se teme de un adversar mai tânăr și mai eligibil

Donald Trump l-a calificat pe Joe Biden drept cel mai periculos rival al său într-un discurs susținut vineri, 28 iunie, după dezbaterea dezastroasă de joi, a adversarului. Analiștii consideră că a fi o încercare de a evita înlocuirea președintelui cu un candidat mai puternic din partea democraților, scrie The Telegraph.

La un miting organizat vineri în Virginia, Trump s-a bucurat de criticile la adresa prestației dezastruoase a președintelui Biden în prima dezbatere prezidențială, considerând că acestea reprezintă o recunoaștere a victoriei sale.

El a ironizat aparenta suprapregătire a președintelui pentru eveniment, spunând: "A studiat atât de mult încât nu știa ce naiba face".

Dar candidatul republican și-a presărat discursul și cu complimente la adresa președintelui Biden, spunând că a fost un adversar mai bun și mai popular decât orice alternativă.

Referindu-se la guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, Trump a spus: "El nu poate conduce California, este unul dintre cei mai răi guvernatori. Este un guvernator rău, nu poate conduce California. Oamenii pleacă. Unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ".

"Are cifre proaste în sondaje și aruncați o privire la ceilalți", a spus Trump, adăugând că vicepreședintele Kamala Harris și fosta Primă Doamnă Michele Obama au sondaje proaste ca potențiali candidați.

Discursul lui Trump a părut să reflecte îngrijorările unora dintre consilierii săi de campanie. Unul dintre ei a declarat pentru NBC că prestația slabă la dezbatere a președintelui Biden a fost "suma tuturor temerilor mele", în sensul că l-ar putea forța să iasă din cursă.

Cu câteva săptămâni în urmă, Trump a făcut o declarație contrastantă, afirmând că se îndoiește că Biden va mai fi candidat în momentul alegerilor.

"Nu are nicio idee, nu are, dacă te uiți la el, nu știe unde se află", a declarat Trump la WABC 770 AM. "Tu știi asta, eu știu asta, toată lumea știe asta".

"Și mă îndoiesc că va candida, sincer, nici nu-mi pot imagina", a adăugat el.

Trump a continuat să spună vineri că aparenta lipsă de acuitate mentală a președintelui Biden nu este legată de vârstă. "Nu este vorba de vârsta sa, ci de competența sa", a spus el.

Observatorii cred că încercările lui Trump și ale echipei sale de a minimaliza acum vârsta lui Biden reprezintă o mișcare a campaniei sale pentru a evita ca acesta să se confrunte cu un candidat mai tânăr și mai eligibil.

"Democrații sunt absolut dezorganizați", a declarat Brian Hughes, consilier al lui Trump, pentru NBC News.

David Axelrod, comentatorul CNN și fost oficial al administrației Obama le-a spus republicanilor după dezbaterea de joi: Dacă Biden este înlocuit, „ băieți, aveți probleme!”

Joe Biden, reuniune de familie

Preşedintele american Joe Biden se reuneşte duminică cu familia sa la reşedinţa din Camp David pentru a lua în discuţie viitorul campaniei sale de realegere, a relatat sâmbătă NBC, citând cinci surse în temă cu acest subiect, potrivit EFE, preluată de agerpres.ro.

Cu toate acestea, un responsabil al administraţiei de la Washington a asigurat presa că "premisa" ştirii NBC "este inexactă".

Joe Biden şi Prima doamnă Jill Biden se vor afla duminică la Camp David, unde preşedintele a petrecut cele şase zile dinaintea dezbaterii televizate de joi împotriva fostului preşedinte republican Donald Trump (2017-2021), care va fi candidatul Partidului Republican la alegerile din noiembrie.

Prestaţia lui Joe Biden la dezbaterea televizată, cu o voce răguşită, aproape stinsă, străduindu-se să-şi încheie frazele, a stârnit îngrijorări în cadrul partidului său cu privire la capacitatea sa de a-l învinge pe Trump şi de a guverna încă patru ani, din cauza vârstei sale, 81 de ani, ceea ce îl face cel mai în vârstă preşedinte din istoria SUA.

Una dintre sursele citate de NBC a afirmat că reuniunea de la Camp David, unde Biden intenţionează să se întâlnească cu unii dintre nepoţii săi, nu va fi o adunare oficială de familie pentru a discuta despre viitorul său politic.

"Este de aşteptat că o discuţie despre campanie să fie informală sau secundară", a declarat sursa pentru NBC. "Nimeni nu se va aşeza pentru o discuţie formală sau hotărâtoare", a adăugat aceasta.

Casa Albă anunţase încă înainte de dezbatere că Joe Biden intenţiona să petreacă duminică la Camp David şi să rămână acolo până marţi. "Nimic mai mult decât atât", a insistat sâmbătă unul dintre oficialii de la Casa Albă care îl însoţeşre pe preşedinte.

Oficialii au adăugat, de asemenea, că familia Biden va profita de ocazie pentru a face o fotografie de familie la Camp David.

Unele dintre cele mai importante personalităţi ale Partidului Democrat şi-au exprimat public sprijinul pentru Biden, însă mai multe surse democrate citate de presa americană susţin că, după dezbatere, ar fi existat "panică" în cadrul partidului şi chiar cereri pentru un candidat alternativ.

Fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) a fost una dintre personalităţile care şi-au arătat vineri sprijinul pentru Biden, afirmând pe reţeaua în X că "nopţile de dezbateri proaste" se întâmplă pur şi simplu.

Fostul secretar de stat Hillary Clinton şi soţul său, ex-preşedinte Bill Clinton (1993-2001), l-au susţinut şi ei pe Joe Biden tot pe X, îndemnându-i pe americani să-l compare cu alternativa: Donald Trump.

Alţi lideri ai Congresului, precum liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, predecesoarea sa, Nancy Pelosi, şi influentul deputat afro-american din Carolina de Sud, Jim Clyburn, şi-au arătat sprijinul public pentru Biden, deşi, potrivit NBC, aceştia şi-ar fi exprimat în privat îngrijorarea dacă el mai este un candidat viabil

