Trump închide Europa Liberă și Vocea Americii. „Armele” care au ajuta SUA să câștige Războiul Rece, criticate. „Un cadou imens pentru inamicii Americii”

Președintele SUA, Donald Trump, suspendă finanțarea pentru organizațiile de presă care au ajutat Statele Unite să câștige Războiul Rece. Șeful statului a semnat un ordin executiv vineri, 14 martie, pentru a elimina funcțiile autorității care supraveghează Vocea Americii, Radio Europa Liberă și Radio Asia Liberă, iar angajații au fost informați că au primit suspendări cu plată.

După ce au fost instrumente esențiale ale anticomunismului și pentru a avansa scopurile Statelor Unite, în timpul Războiului Rece, publicațiile au fost etichetate ca fiind „pline de activiști de extremă stângă” de un apropiat al lui Trump. Richard Grenell, trimisul special al președintelui pentru misiuni speciale, a spus la începutul lui februarie că SUA nu mai au nevoie de „presă plătită de guvern”.

„VOA și RFE (Vocea Americii și Radio Europa Liberă - n.r.) și-au pierdut misiunea originală acum mult timp. M-am plâns de activismul lor în 2005, când am văzut un corespondent VOA la ONU rușinat să împingă politicile guvernamentale americane, în ciuda faptului că era plătit de contribuabilii americanii. Nu sunt jurnaliști. Sunt plătiți de poporul american”, a scris Grenell duminică, 16 martie, pe contul său de pe rețeaua X.

VOA and RFE lost its original mission a long time ago.

I was complaining about their activism in 2005 when I saw the UN VOA correspondent embarrassed to push US government policy despite being paid by US taxpayers.

They aren’t journalists. They are paid by the American… https://t.co/LDasZf7oTH