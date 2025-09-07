Trump amenință că invadează Portland, după ce ar fi fost păcălit de imagini din 2020. „Când mergem acolo, îi vom șterge de pe fața Pământului. Au ruinat orașul acela” VIDEO

Donald Trump le-a spus reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, aparent pentru că a fost indus în eroare cu privire la amploarea protestelor mici de acolo de un reportaj TV care a prezentat o înregistrare video a unui protest din 2020 descris în mod eronat ca având loc în această vară.

„Voi spune asta, m-am uitat astăzi, nu știam că asta continuă, dar Portland este incredibil, ce se întâmplă”, a spus Trump. Apoi a susținut, în mod incorect, că a văzut dovezi video ale „distrugerii orașului”.

De fapt, o mână de protestatari au demonstrat în fața unui centru al Imigrării și Vămilor dintr-o zonă îndepărtată din Portland, de-a lungul malului sudic, în acest an, dar amploarea protestelor, care atrag cel mult zeci de persoane, nu seamănă deloc cu protestele din 2020 care au urmat uciderii lui George Floyd de către poliție, care au atras în mod regulat mii până la zeci de mii de manifestanți într-o parte centrală a orașului timp de luni de zile.

Donald Trump a amenințat că va invada Portland, Oregon, invocând un reportaj TV care a dat o impresie falsă despre amploarea protestelor din oraș.

„Intrați în Portland?”, l-a întrebat un reporter pe Trump.

„Ei bine, o să mă uit acum la asta pentru că nu știam că asta se întâmplă încă. Se întâmplă de ani de zile”, a răspuns președintele. Apoi a explicat cum fusese indus în eroare în convingerea complet falsă că protestele la scară largă din 2020 au continuat.

Ads

„Vom putea opri asta foarte ușor, dar nu era pe lista mea, Portland, dar când m-am uitat la televizor aseară, asta se întâmplă”, a spus Trump.

„Ca și alți primari din țară, nu am cerut – și nu am nevoie – de intervenție federală”, a declarat primarul din Portland, Keith Wilson, într-un comunicat de vineri.

„Suntem mândri că poliția din Portland a protejat cu succes libertatea de exprimare, abordând în același timp violența ocazională și distrugerea proprietății care are loc în timpul protestelor de la centrul ICE din Portland. Anticipăm că locul și jumătatea de bloc din jurul său vor continua să fie un punct central al protestelor. Portland va continua să se ridice la înălțimea momentului ca un oraș sanctuar mândru, luând măsuri legale pentru a apăra comunitatea și drepturile noastre.”

Președintele nu a citat știrea specifică pe care și-a bazat impresia, dar Fox News a difuzat joi un reportaj care a combinat imagini ale unui protest recent din Portland, la care au participat zeci de protestatari, cu un videoclip viral din 2020 în care un protestatar, Christopher David, este stropit cu spray cu piper în față de un agent federal, despre care s-a spus în mod eronat că a fost împușcat în iunie anul acesta.

Ads

Reportajul s-a concentrat în principal pe un protest de marți în fața clădirii, la care au participat zeci de protestatari care au adus o ghilotină drept recuzită înainte de a fi stropiți cu agenți chimici de către ofițerii federali.

„Aceștia sunt teroriști plătiți”, a spus președintele, răspândind încă o dată o teorie a conspirației nefondată pe care administrația sa a amplificat-o despre protestatarii antifasciști din 2020.

„Aceștia sunt agitatori plătiți, aceștia sunt profesioniști. Am urmărit asta aseară, sunt foarte bun la chestiile astea. Aceștia sunt agitatori plătiți, sunt plătiți cu bani de grupurile de stânga radicală”, a susținut președintele.

El a continuat sugerând că pancartele bine tipărite afișate de unii protestatari i-au dovedit teoria, spunând: „Aceștia sunt agitatori plătiți și sunt foarte periculoși pentru țara noastră și când mergem acolo, dacă mergem la Portland, îi vom șterge de pe fața Pământului. Vor dispărea. Nici măcar nu vor rezista să lupte. Nu vor rămâne acolo. Au ruinat orașul acela.”

Ads

„E ca și cum ai trăi în iad”, a spus președintele, descriind o versiune imaginară a orașului Portland care nu seamănă deloc cu orașul real, în care gardurile din jurul tribunalului federal care a fost scena protestelor în masă din 2020 au fost îndepărtate, iar sediul central al poliției nu mai are ferestrele acoperite cu scânduri.

Procurorul general din Oregon, Dan Rayfield, a amenințat că va lua măsuri dacă Trump va trimite trupe în Oregon.

„Deși unele amenințări din partea administrației Trump pot fi noi sau surprinzătoare, aceasta nu este: ne-am pregătit să răspundem de când Trump s-a întors în funcție”, a spus Rayfield. „California a demonstrat cât de eficientă poate fi abordarea noastră pentru a opri excesele de putere federale. Oregon este un loc sigur și intenționăm să-l menținem așa. Președintele poate avea multă putere, dar trebuie să rămână pe poziția sa – iar dacă nu o are, îl vom trage la răspundere.”

Ads