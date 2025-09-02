Trump îl ironizează pe Biden în discuțiile despre „Zidul Prezidențial al Faimei”: „Va fi foarte controversat”

Donald Trump și Joe Biden FOTO: X/Joe Biden

Președintele Donald Trump a aruncat din nou critici la adresa predecesorului său, Joe Biden, într-un interviu recent în care a vorbit despre planurile pe care le are pentru Casa Albă. Întrebat dacă în așa numitul „Zid al Faimei”, unde vrea să pună portretele președinților SUA, va fi și Joe Biden, Trump a răspuns ironic.

Trump, care a acumulat o colecție tot mai mare de autoportrete, l-a tachinat pe reporter despre noua pictură luni, după ce a dezvăluit planurile pentru un „Zidul Prezidențial al Faimei” în timpul unui interviu acordat publicației conservatoare Daily Caller. Cu toate acestea, când vine vorba de un portret al predecesorului său imediat, nu este clar cât de serios este Trump, scrie The Independent.

„Facem ceea ce se numește Zidul Prezidențial al Faimei”, a spus Trump, arătând portrete prezidențiale în rame aurii pe care intenționează să le afișeze corespondentului publicației la Casa Albă, Reagan Reese, în Biroul Oval.

În timp ce Hotel California răsuna în difuzoare, președintele l-a escortat pe Reese prin Grădina de Trandafiri înainte de a se retrage în biroul său pentru a împărtăși mai multe despre portretul „foarte controversat” al lui Biden.

„Aveți de gând să-l puneți și pe președintele Biden sus?”, a întrebat reporterul.

„Bine - arătați-l”, a spus Trump. „Am pus o poză cu autopen-ul (n.r. stilou automat sau aparat de semnături). Joe Biden a fost acuzat de Trump că a folosit asemenea dispozitive sau că alții le-au folosit, fără știrea lui Biden, ca să aprobe diverse documente.

„Oh, e amuzant”, a răspuns Reese, înainte ca Trump să schimbe subiectul vorbind despre faptul că alegerile din 2020 ar fi fost trucate și să declare în mod eronat că Biden are cancer în „stadiul nouă”. Biden a dezvăluit în luna mai diagnosticul său de cancer la prostată în stadiul patru, care are un scor Gleason de nouă.

Deși președintele nu a dezvăluit exact unde dorește să fie expus portretul, el a spus că pictura alb-negru este „pregătită” înainte de a fi „afișată în aproximativ două săptămâni”.

„Va fi foarte controversat”, a spus Trump.

„Va fi amuzant”, a răspuns Reese.

Nu a rămas clar dacă comentariile lui Trump despre pictura autopen au fost făcute în glumă sau dacă Biden va fi inclus în cele din urmă.

Trump și alți republicani au acuzat personalul lui Biden că a luat decizii în numele democratului folosind autopen-ul când acesta nu știa.

Instrumentul permite angajaților sau asistenților să plaseze semnătura președintelui pe un document oficial fără a fi nevoie de o „semnătură umedă”, una făcută fizic cu cerneală pe hârtie.

Președintele a numit acuzațiile un „scandal imens” și a susținut că Biden „nu știa nimic despre ceea ce semna”.

Trump și susținătorii săi au emis teoria conform căreia utilizarea frecventă de către Biden a semnăturii automate, o practică frecvent utilizată în rândul președinților și oficialilor, este direct corelată cu presupusul său declin mintal.

Biden a negat acuzațiile, declarând pentru The New York Times în iulie că a luat „fiecare decizie”, dar a folosit semnătura automată pentru a semna anumite documente, cum ar fi grațierea și grațierile acordate la sfârșitul mandatului său.

