Echipa lui Trump își schimbă strategia pe fondul creșterii în sondaje a Kamalei Harris

În urmă cu două săptămâni, campania candidatului republican la președinția SUA, Donald Trump, susținea viziunea unei strategii naționale expansive care ar fi condus la o victorie zdrobitoare în alegerile din noiembrie. Acum, pe fondul impulsului campaniei candidatei democrate Kamala Harris, care a intrat în arena electorală luna trecută după retragerea din cursă a președintelui Joe Biden, consilierii de campanie ai lui Trump vorbesc despre o reorientare pentru a apăra pozițiile în statele în care republicanul ar fi putut câștiga mult mai ușor înainte, scrie Reuters.

În timp ce principalii consilieri ai lui Trump au văzut cândva o șansă de victorie în state cu înclinație democrată precum Minnesota și Virginia, ascensiunea campaniei lui Harris i-a forțat pe republicani să se concentreze din nou pe o cale mai îngustă spre victorie, care trece prin state tradiționale de luptă precum Pennsylvania și Georgia.

"Cursa s-a schimbat", a declarat Corey Lewandowski, un vechi consilier al fostului președinte, deși el crede că situația este încă în favoarea lui Trump.

În public, Trump și aliații săi au încercat să o prezinte pe Harris drept o liberală ieșită din comun și să o lege de politicile nepopulare ale lui Biden privind imigrația și inflația, afirmând că nu contează prea mult dacă au de-a face cu Biden sau cu Harris.

Campania lui Trump consideră că Harris este un adversar mult mai dur decât Biden, au spus nouă surse agenției Reuters.

Temerile consilierilor lui Trump

Reuters a intervievat 12 angajați ai campaniei lui Trump, consilieri și donatori, care au vorbit despre căutarea unei noi strategii, în timp ce echipa republicană se confruntă cu un candidat democrat mai tânăr și mai dinamic care a energizat baza partidului său prin strângerea a sute de milioane de dolari în câteva zile.

"Este clar pentru toată lumea că ea poate câștiga", a declarat un consilier al lui Trump, vorbind sub rezerva anonimatului.

Când a fost întrebată despre perspectivele de a restrânge "câmpul de luptă" electoral, echipa Trump a declarat că strategia sa nu s-a schimbat de când Harris a devenit candidatul democraților.

În același timp, surse din cercul restrâns al lui Trump au indicat Reuters trei probleme: întârzieri în lansarea anunțurilor anti-Harris, considerate esențiale pentru evidențierea slăbiciunilor adversarului; îndoieli în rândul unor lideri și donatori ai Partidului Republican cu privire la alegerea lui J.D. Vance drept candidat la vicepreședinție; și îngrijorări cu privire la Trump însuși, care respinge munca propriilor săi consilieri care au încercat să o evalueze pe Harris pe baza pozițiilor sale politice.

O sursă a declarat că anunțurile anti-Harris au fost lansate lent, în parte pentru că materialul a trebuit să fie difuzat mai întâi în grupuri de reflecție. De asemenea, echipa Trump dorea să vadă pe cine ar alege Harris drept candidat la vicepreședinție. Săptămâna aceasta, Harris l-a anunțat pe guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, drept coechipierul ei.

Trump a început să ia în considerare posibilitatea ca Harris sau un alt democrat să îl înlocuiască pe Biden în calitate de contracandidat la sfârșitul lunii mai. Cu toate acestea, o notă internă de la sediul republicanilor nu descria în detaliu cum să răspundă la nominalizarea lui Harris.

Tony Fabrizio, agentul de sondaje al campaniei lui Trump, a prezis că Harris va obține o creștere pe termen scurt în sondaje, dar că situația electorală se va stabiliza în timp.

Între timp, campania lui Trump a fost, de asemenea, în defensivă, deoarece Trump l-a ales pe Vance ca partener de cursă. Vance s-a confruntat cu un val de critici din cauza comentariilor sale, în special cu privire la femeile fără copii.

Comitetul Național Republican și echipa lui Trump au primit apeluri de la unii donatori care și-au exprimat temerea că Vance trage în jos campania republicană.

O altă problemă a fost că Trump a recurs la atacuri personale la adresa lui Harris în loc să se concentreze asupra pozițiilor politice ale rivalului său. Declarațiile insultătoare ale candidatului republican au generat titluri negative despre Trump, nu despre Harris.

Trump l-a trimis la înaintare pe JD Vance

Trump l-a trimis la înaintare pe JD Vance, alesul său pentru poziția de vicepreședinte, și a dezvăluit ce planuri are pentru a opri avântul adversarilor din echipa Kamala Harris - Tim Walz, relatează CNN.

Trump a declarat miercuri pentru Fox News din clubul său din Florida că este „încântat” de alegerea lui Harris pentru poziția de vicepreședinte, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, catalogând echipa adversă drept radicală și prea de stânga pentru America. Este o echipă „care ar vrea ca țara asta să devină comunistă imediat, dacă nu chiar mai devreme”, a spus Trump. Atacurile lui, însă, au fost în mare parte haotice și ineficiente, nereușind să stabilească o strategie clară și concisă de contracarare a rivalilor săi. Vance a fost ceva mai concis. În cadrul mitingului organizat în Eau Claire, Wisconsin - mult mai mic decât evenimentul în aer liber organizat de Harris - Vance a abordat principalele probleme care îi preocupă pe alegătorii din regiune, precum prețurile mari, costul ridicat al locuințelor, energia și alimentele.

Atac la Walz

„Știu că noi putem face mai bine. Eram mult mai bine atunci când Donald J. Trump era președinte”, a spus Vance, care a început să se refere la conducerea de la Casa Albă drept „administrația Harris”, sugerând faptul că actualul vicepreședinte ar fi adevăratul lider al Americii și nu Biden. Echipa Trump a încercat să deschidă un alt front al ofensivei împotriva lui Harris punând presiune pe vicepreședinte să ofere interviuri în presă, sperând că o va scoate din zona ei de confort - discursurile prestabilite. „Cred că este rușinos, atât pentru Kamala Harris, cât și pentru o mare parte din presa americană care participă la astfel de lucruri, să ai o persoană care a fost candidatul prezumtiv al Partidului Democrat timp de 17 zile și refuză să răspundă la vreo întrebare din partea presei americane”, a spus Vance în Wisconsin. La începutul mandatului ei de vicepreședinte, Harris s-a încurcat de mai multe ori în timpul unor interviuri și alte momente nepregătite. Echipa electorală a lui Trump ar vrea să profite de această slăbiciune a lui Harris.

Trump încearcă să îl transforme pe Walz într-un handicap pentru Harris, spunând că este un extremist politic incompatibil cu poziția obișnuită a Americii în privința infracționalității, imigrației și politicilor sociale. Aliații lui Trump scot în evidență o nouă lege introdusă în statul lui Walz, Minnesota, care obligă școlile publice să aprovizioneze atât toaletele pentru fete, cât și cele pentru băieți cu produse menstruale, în încercarea de a-l face pe Walz să pară un liberal de extremă stânga. Republicanii îl acuză pe Walz de faptul că nu a așteptat prea mult înaintă se ceară ajutorul Gărzii Națională, când au izbucnit conflictele de stradă în Minneapolis după uciderea lui George Floyd, în ciuda faptului că Trump l-a felicitat pe Walz în 2020 pentru felul în care a gestionat situația.

Vance l-a atacat pe Walz și în privința carierei sale militare, acuzându-l că s-a ferit să fie trimis în Irak alegând să părăsească Garda Națională și să candideze pentru o funcție în Congresul american în 2005. „Când Infanteria Marină a Statelor Unite - când Statele Unite ale Americii mi-au cerut să merg în Irak să îmi servesc țara, am făcut-o. Am făcut ceea ce mi-au cerut să fac și am făcut-o onorabil și sunt foarte mândru de acel serviciu. Când țara i-a cerut lui Tim Walz să meargă în Irak, știți ce a făcut? A ieșit din armată și a permis unității sale să meargă fără el”, a spus Vance.

