Copiii circumciși devreme au o rată dublă de autism, susține echipa lui Trump. „Nu există o dovadă, facem studii pentru a o găsi” VIDEO

Președintele american Donald Trump și secretarul său pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., au promovat joi, 9 octombrie, o altă teorie marginală despre autism - de data aceasta legându-l de circumcizie sau de analgezice administrate pentru procedură.

Afirmația a fost rapid ridiculizată de experți, care au spus că principalul studiu citat de susținătorii acestei teorii era plin de erori și reprezenta încă un exemplu al înclinației lui Kennedy pentru „pseudoștiință”.

„Nu luați Tylenol dacă sunteți însărcinată și, când se naște copilul, nu-i dați Tylenol”, a declarat Trump în timpul unei ședințe de cabinet.

„Există două studii care arată că acei copii circumciși devreme au o rată dublă de autism”, a intervenit Kennedy, adăugând: „Este foarte probabil pentru că li se administrează Tylenol”.

În timpul unei întâlniri cu Trump și Cabinetul, Kennedy a reiterat legătura, chiar dacă a menționat că nu existau dovezi medicale care să susțină afirmația. De asemenea, a descris în mod eronat anatomia unei femei însărcinate și a legat autismul de circumcizie.

Ads

„Oricine ia acest medicament în timpul sarcinii, dacă nu este obligat, este iresponsabil”, le-a spus Kennedy lui Trump și colegilor săi membri ai Cabinetului. „Nu este o dovadă. Facem studii pentru a găsi dovada.”

Această afirmație pare să se refere la un studiu din Journal of the Royal Society of Medicine din 2015, care a analizat circumcizia rituală și riscul de tulburare din spectrul autist la băieții sub vârsta de 10 ani din Danemarca.

S-a constatat că cei care au suferit procedura, care implică îndepărtarea prepuțului de pe penis, au avut o probabilitate mai mare de a dezvolta autism decât alți băieți din studiu. Cercetătorii au sugerat că o posibilă legătură ar putea fi cauzată de durerea procedurii. Cercetătorii au remarcat că nu aveau date despre analgezicele sau anestezicele utilizate și, prin urmare, nu au putut stabili dacă Tylenol este legat de autism.

„Studiu plin de defecte”

„Nimic din toate acestea nu are sens”, a declarat pentru AFP Helen Tager-Flusberg, profesoară la Universitatea din Boston și expertă în autism.

Ads

„Niciunul dintre studii nu a demonstrat că administrarea de Tylenol bebelușilor este legată de un risc mai mare de autism, odată ce se pot controla toate variabilele de confuzie”, a spus ea.

Femeile însărcinate sunt, de asemenea, sfătuite de asociațiile medicale să ia medicamente pentru durere, inclusiv acetaminofen - ingredientul activ din Tylenol - cu moderație, atunci când este necesar, contrar sfatului lui Trump de a „rezista”.

Deși câteva studii au sugerat o posibilă asociere cu acetaminofenul în timpul sarcinii, nicio legătură cauzală nu a fost vreodată dovedită. Cea mai riguroasă analiză de până acum - publicată anul trecut în JAMA și folosind frați ca grup de control - nu a găsit nicio legătură.

În ceea ce privește teoria circumciziei, cel mai citat articol, publicat de cercetătorii danezi în 2015, a fost „plin de defecte” care au fost subliniate de alți oameni de știință la acea vreme, a declarat pentru AFP David Mandell, psihiatru la Școala de Medicină Perelman a Universității din Pennsylvania.

Ads

Mai exact, a spus el, studiul s-a bazat pe un eșantion mic de băieți musulmani circumciși în spitale, mai degrabă decât acasă - practica culturală dominantă.

Kennedy a susținut de mult timp convingeri neconvenționale despre sănătatea publică, care au stârnit îngrijorarea experților medicali că, în calitate de secretar al sănătății, ar putea răsturna politicile de sănătate bazate pe dovezi ale țării.

Kennedy a menționat în timpul întâlnirii că a văzut joi un videoclip TikTok, despre care a spus că prezenta o femeie însărcinată „înghițind Tylenol” și înjurându-l pe Trump.

„Nivelul sindromului de tulburare Trump a părăsit acum peisajul politic și a intrat în domeniul patologiei”, a spus el. Kennedy a mai spus că femeia lua Tylenol „cu un bebeluș în placentă”.

Declarația lui Kennedy a venit la două săptămâni după ce a stat alături de Trump la Casa Albă, în timp ce președintele și-a folosit funcția pentru a promova legături nedovedite și, în unele cazuri, discreditate între Tylenol, vaccinuri și autism.

Ads