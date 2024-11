John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU și fost consilier de securitate națională al președintelui Trump în primul mandat, îl critică dur pentru numirile pe care dorește să le facă în al doilea mandat, considerând că una dintre nominalizări este ca aceea ”când împăratul Caligula a vrut să-și pună drept consul calul”.

Bolton a fost "șocat" să audă cele mai recente decizii ale lui Donald Trump în privința oamenilor care să ocupe funcții în viitoarea Administrație, anunță site-ul NJ.com joi, 14 noiembrie 2024.

Trump s-a străduit să-și anunțe rapid victoria în alegeri pentru a indica oamenii pe care să-i numească în viitoarea Administrație. Miercuri, Trump a dezvăluit două dintre cele mai controversate alegeri ale sale, doi foști membri ai Camerei Reprezentanților: Tulsi Gabbard, pentru funcția de director al Comunității Naționale de Informații, și Matt Gaetz, pentru funcția de procuror general.

Bolton susține că Senatul ar trebui să se opună în unanimitate față de ambele nominalizări.

„Ei bine, am crezut că a fost cea mai proastă numire la nivel de cabinet din istorie, până când am auzit de numirea lui Matt Gaetz”, a declarat Bolton la CNN. „Într-adevăr, această acțiune a fost ca în legenda împăratului Caligula, care a vrut să-și pună calul drept consul al Romei. Trebuia să fii senator roman la acea vreme pentru a fi consul, iar numirea a vrut să arate cât de înjosit și degradat a devenit Senatul roman”.

"Așa că acum vom vedea dacă Senatul american poate să se ridice și să respingă doi oameni care sunt total necalificați, inapți profesional și lipsiți cu adevărat de caracteristicile morale de care e nevoie pentru a ocupa asemenea funcții. Cred că acest vot ar trebui să fie 100 la 0 împotriva celor doi", a opinat fostul consilier Bolton.

