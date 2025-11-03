Trump plănuiește o nouă misiune militară în Mexic împotriva cartelurilor de droguri. Care sunt riscurile?

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:06
175 citiri
Trump plănuiește o nouă misiune militară în Mexic împotriva cartelurilor de droguri. Care sunt riscurile?
Comandouri ale armatei americane/FOTO:X@PatriotaFurio73

Administrația președintelui Donald Trump pregătește o nouă operațiune care ar implica desfășurarea de trupe și agenți de informații americani pe teritoriul Mexicului pentru a lovi direct laboratoarele de droguri și liderii cartelurilor, potrivit unor actuali și foști oficiali din SUA citați de NBC News.

Deși o astfel de misiune nu este iminentă, primele etape de planificare și antrenament au început deja. Discuțiile privind amploarea și mandatul operațiunii sunt în desfășurare, iar o decizie finală nu a fost încă luată.

Sursele citate afirmă că trupele ar proveni în principal din Comandamentul Comun pentru Operațiuni Speciale (JSOC) și ar acționa sub autoritatea comunității de informații americane — cunoscută drept statutul Title 50 — ceea ce ar permite și implicarea directă a CIA.

O astfel de misiune ar marca o schimbare majoră față de administrațiile anterioare, care au oferit sprijin tactic forțelor mexicane, dar fără a desfășura atacuri directe pe teritoriul țării. Operațiunile ar urma să includă lovituri cu drone asupra laboratoarelor de droguri și asupra membrilor de rang înalt ai cartelurilor. Unele dintre dronele folosite necesită, însă, prezența operatorilor americani la sol, pentru a fi utilizate eficient și în siguranță.

„Administrația Trump este hotărâtă să folosească toate resursele guvernului pentru a combate amenințarea pe care cartelurile o reprezintă pentru cetățenii americani”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe.

CIA a refuzat să comenteze, iar Pentagonul a direcționat toate întrebările către Casa Albă.

Coordonare dificilă cu Mexicul

Planurile Washingtonului vin în contextul în care relațiile cu Mexicul sunt deja tensionate. Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, a respins în aprilie posibilitatea oricărei intervenții americane, declarând: „Respingem orice formă de ingerință. Mexicul cooperează, dar nu se subordonează.”

Oficialii americani afirmă că preferă o cooperare cu autoritățile mexicane, dar nu exclud acțiuni unilaterale dacă situația o va impune.

În același timp, administrația Trump a declarat șase carteluri mexicane, precum și grupările MS-13 și Tren de Aragua din Venezuela, drept organizații teroriste străine — o clasificare care oferă serviciilor de informații și armatei americane autoritate legală extinsă pentru operațiuni secrete.

O nouă etapă în campania antidrog

De la începutul lunii septembrie, Trump a supervizat o serie de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri în apele din apropierea Venezuelei. Potrivit Pentagonului, 64 de persoane au fost ucise în 15 astfel de lovituri, însă administrația nu a prezentat dovezi publice privind țintele, încărcăturile sau identitatea victimelor.

Președintele Trump a declarat că acțiunile transmit „un mesaj clar cartelurilor”: traficul de droguri către SUA va fi pedepsit cu forță letală. El consideră că metodele tradiționale — cum ar fi confiscările la frontieră sau investigațiile financiare — s-au dovedit insuficiente pentru a opri o criză care provoacă zeci de mii de decese anual în Statele Unite.

Criticii avertizează însă că extinderea operațiunilor militare în Mexic ar putea escalada tensiunile bilaterale și ar pune în pericol cooperarea în domeniul securității.

În același timp, Sheinbaum a permis CIA să extindă zborurile de supraveghere asupra activităților cartelurilor, inițiate în timpul administrației Biden, și a ordonat desfășurarea a 10.000 de soldați la granița cu SUA.

„Am un mare respect pentru președintă. Este o femeie curajoasă”, a spus recent Trump. „Dar Mexicul este controlat de carteluri.”

Economia SUA intră în recesiune, în ciuda optimismului de la Washington
Economia SUA intră în recesiune, în ciuda optimismului de la Washington
O parte semnificativă a economiei americane a intrat deja în recesiune, iar restul sectoarelor se apropie rapid de același punct. Avertismentul vine din partea secretarului Trezoreriei, Scott...
Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump
Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump
Donald Trump a ordonat reluarea testelor nucleare ale SUA, după decenii în care acestea au fost sistate. Dar va presupune asta explozii nucleare? Ne aflăm în ajunul unei noi curse a...
#SUA, #operatiune, #carteluri de droguri, #Mexic , #Mexic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dat afara de milionarul Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an: l-a adus la dezastru pe roman
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doi români sunt răniți în urma prăbușirii turnului medieval din centrul Romei. Ce informații deține Ministerul de Externe al României
  2. Elon Musk „arată semne de îmbătrânire accelerată”. Ce spun medicii VIDEO
  3. România are încă 18 avioane de luptă, cumpărate de la Olanda cu prețul simbolic de 1 euro. Cum se explică această situație
  4. Trump plănuiește o nouă misiune militară în Mexic împotriva cartelurilor de droguri. Care sunt riscurile?
  5. Economia SUA intră în recesiune, în ciuda optimismului de la Washington
  6. Cine ar câștiga un război NATO vs. Rusia și rolul României. Cum s-ar desfășura conflictul militar, potrivit AI: „Pierderi masive”
  7. Israelul retrage și interzice mașinile chinezești de la armată. Temeri serioase privind spionajul digital
  8. UPDATE Un român, blocat sub ruine la Roma. Turnul medieval la care lucra s-a prăbușit. Edificiul este în inima Cetății Eterne, lângă Columna lui Traian și Colosseum FOTO/VIDEO
  9. Minciunile de care sunt acuzați președintele și premierul în scandalul retragerii americane: „Mișcarea Washingtonului i-a luat prin surprindere”
  10. 4 moduri prin care supermarketurile te fac să cheltuiești mai mult: tactici de vânzare care te conving că economisești, când de fapt pierzi bani