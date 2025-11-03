Trump plănuiește o nouă misiune militară în Mexic împotriva cartelurilor de droguri. Care sunt riscurile?

Administrația președintelui Donald Trump pregătește o nouă operațiune care ar implica desfășurarea de trupe și agenți de informații americani pe teritoriul Mexicului pentru a lovi direct laboratoarele de droguri și liderii cartelurilor, potrivit unor actuali și foști oficiali din SUA citați de NBC News.

Deși o astfel de misiune nu este iminentă, primele etape de planificare și antrenament au început deja. Discuțiile privind amploarea și mandatul operațiunii sunt în desfășurare, iar o decizie finală nu a fost încă luată.

Sursele citate afirmă că trupele ar proveni în principal din Comandamentul Comun pentru Operațiuni Speciale (JSOC) și ar acționa sub autoritatea comunității de informații americane — cunoscută drept statutul Title 50 — ceea ce ar permite și implicarea directă a CIA.

O astfel de misiune ar marca o schimbare majoră față de administrațiile anterioare, care au oferit sprijin tactic forțelor mexicane, dar fără a desfășura atacuri directe pe teritoriul țării. Operațiunile ar urma să includă lovituri cu drone asupra laboratoarelor de droguri și asupra membrilor de rang înalt ai cartelurilor. Unele dintre dronele folosite necesită, însă, prezența operatorilor americani la sol, pentru a fi utilizate eficient și în siguranță.

„Administrația Trump este hotărâtă să folosească toate resursele guvernului pentru a combate amenințarea pe care cartelurile o reprezintă pentru cetățenii americani”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe.

CIA a refuzat să comenteze, iar Pentagonul a direcționat toate întrebările către Casa Albă.

Coordonare dificilă cu Mexicul

Planurile Washingtonului vin în contextul în care relațiile cu Mexicul sunt deja tensionate. Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, a respins în aprilie posibilitatea oricărei intervenții americane, declarând: „Respingem orice formă de ingerință. Mexicul cooperează, dar nu se subordonează.”

Oficialii americani afirmă că preferă o cooperare cu autoritățile mexicane, dar nu exclud acțiuni unilaterale dacă situația o va impune.

În același timp, administrația Trump a declarat șase carteluri mexicane, precum și grupările MS-13 și Tren de Aragua din Venezuela, drept organizații teroriste străine — o clasificare care oferă serviciilor de informații și armatei americane autoritate legală extinsă pentru operațiuni secrete.

O nouă etapă în campania antidrog

De la începutul lunii septembrie, Trump a supervizat o serie de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri în apele din apropierea Venezuelei. Potrivit Pentagonului, 64 de persoane au fost ucise în 15 astfel de lovituri, însă administrația nu a prezentat dovezi publice privind țintele, încărcăturile sau identitatea victimelor.

Președintele Trump a declarat că acțiunile transmit „un mesaj clar cartelurilor”: traficul de droguri către SUA va fi pedepsit cu forță letală. El consideră că metodele tradiționale — cum ar fi confiscările la frontieră sau investigațiile financiare — s-au dovedit insuficiente pentru a opri o criză care provoacă zeci de mii de decese anual în Statele Unite.

Criticii avertizează însă că extinderea operațiunilor militare în Mexic ar putea escalada tensiunile bilaterale și ar pune în pericol cooperarea în domeniul securității.

În același timp, Sheinbaum a permis CIA să extindă zborurile de supraveghere asupra activităților cartelurilor, inițiate în timpul administrației Biden, și a ordonat desfășurarea a 10.000 de soldați la granița cu SUA.

„Am un mare respect pentru președintă. Este o femeie curajoasă”, a spus recent Trump. „Dar Mexicul este controlat de carteluri.”

