Trump introduce pedeapsa cu moartea în capitala SUA. Procurorul General plusează: „Nu doar la Washington, ci în întreaga țară”

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 25 septembrie 2025 un ordin executiv care autorizează pedeapsa cu moartea pentru infracțiunile comise în capitala țării - Washington, D.C. O declarație oficială a apărut în timpul unei ședințe de informare la Casa Albă, iar documentul a fost publicat pe site-ul oficial al administrației.

Potrivit președintelui, o astfel de politică ar putea descuraja oamenii să comită infracțiuni, deoarece pedeapsa cu moartea este considerată „o măsură preventivă foarte puternică”.

Prin acest memorandum, președintele urmărește să reinstaureze pedeapsa cu moartea în capitală, pedeapsă care a fost abolită acum 44 de ani.

„Dacă ucizi pe cineva sau dacă ucizi un ofițer de poliție, un ofițer de aplicare a legii, există pedeapsa cu moartea”, a spus Trump.

Memorandumul le cere în mod specific procurorului general, Pam Bondi, și procurorului american pentru districtul Columbia, Jeanine Pirro, „să aplice pe deplin pedeapsa cu moartea aici, la Washington D.C., atunci când dovezile și faptele cazului indică necesitatea aplicării pedepsei capitale”, a declarat secretarul de stat al Casei Albe, Will Scharf, citat de CNN. Bondi a anunțat: „Nu o solicităm doar la Washington D.C., ci în întreaga țară, din nou”.

Ulterior, într-un interviu acordat Fox News, Bondi a declarat că nu se opune clemenței pentru condamnările la moarte. De asemenea, ea a amintit decizia fostului președinte Joe Biden de a acorda clemență unui număr de 37 de deținuți. Opt dintre aceștia au fost transferați pe 23 septembrie într-o unitate administrativă de maximă securitate din Florence, Colorado.

Potrivit organizației non-profit Death Penalty Information Center, Curtea Supremă a abolit în 1972 pedeapsa cu moartea în Districtul Columbia, care include și statul Washington, iar tribunalul districtual a abrogat-o oficial în 1981. În Statele Unite, pedeapsa cu moartea este în vigoare în 27 din cele 50 de state.

În ultimii ani, un număr tot mai mare de persoane și-au exprimat sprijinul pentru pedeapsa capitală pentru cei condamnați pentru crimă. În ziua învestirii sale, președintele a semnat un ordin prin care îl însărcina pe Procurorul General să „ia toate măsurile necesare și legale” pentru a se asigura că statele au o cantitate suficientă de substanțe pentru injecții letale pentru a executa pedepsele.

De asemenea, proiectul de lege prevede utilizarea jurisdicției federale și aplicarea pedepsei cu moartea „indiferent de alți factori” în cazurile care implică uciderea ofițerilor de aplicare a legii sau infracțiuni „comise de cetățeni străini prezenți ilegal în țară”.

