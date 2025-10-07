Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară

Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela FOTO X/@realmacosta

Diplomatul american Richard Grenell, emisar prezidențial pentru misiuni speciale, a afirmat că președintele Donald Trump i-a ordonat luni, 6 octombire, să își înceteze orice eforturi diplomatice pentru un acord cu Venezuela, transmite Reuters.

Știrea a fost difuzată în premieră de ziarul New York Times, după ce Trump a anunțat Congresul de la Washington că Statele Unite sunt angajate într-un 'conflict armat non-internațional' cu cartelurile de producători și traficanți de droguri, iar forțele armate americane au lovit mai multe vase în largul coastelor Venezuelei.

Președintele a susținut, fără a prezenta dovezi, că vasele respective transportau droguri.

Deși au apărut informații conform cărora Trump analizează eventualitatea unor lovituri pe teritoriul venezuelean, totuși președintele american nu a decis încă dacă să treacă la faza următoare a campaniei militare, a declarat Grenell agenției Reuters.

Înaltul oficial a precizat că liderul de la Casa Albă i-a dat instrucțiunile respective încă de joia trecută, în cadrul unei întrevederi în Biroul Oval la care au participat comandanți militari de rang înalt.

Duminică, Trump le-a spus unor militari că loviturile americane împotriva navelor din apropierea Venezuelei au pus capăt transporturilor de droguri pe mare, iar acum Statele Unite 'trebuie să ia în considerare' operațiuni terestre. Casa Albă nu a adăugat detalii.

Tensiunile între Washington și Caracas s-au intensificat din ianuarie, când Trump și-a început cel de-al doilea mandat prezidențial. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a respins afirmațiile SUA conform cărora în țara sa se produc droguri și a susținut că americanii speră să îl doboare de la putere; Trump a minimalizat însă posibilitatea unei schimbări de regim în Venezuela.

În august, Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru orice informații care ar duce la arestarea lui Maduro, pe care îl acuză de legături cu traficul de droguri și cu grupări criminale. Liderul de la Caracas respinge acuzațiile.

