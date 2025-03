Trump, întrebat despre deconspirarea în presă a planurilor de război: "O revistă care se îndreaptă spre faliment" VIDEO

Președintele Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști cum comentează scurgerea de informații cu privire la atacul SUA asupra grupării houthi din Yemen, dar a răspuns că nu știe nimic despre vreo scurgere de informații.

„Nu știu nimic despre asta", a susținut președintele Trump, citat de BBC.

Liderul de la Casa Albă a încercat să minimalizeze efectul articolului publicat în revista The Atlantic, în care era prezentată scurgerea de informații de la Casa Albă.

"Nu sunt un mare fan al The Atlantic, pentru mine este o revistă care se îndreaptă spre faliment”, a susținut Donald Trump.

Președintele SUA i-a cerut ziaristului care i-a pus întrebarea să-i ofere mai multe detalii despre articolul care a apărut în revista The Atlantic.

"Nu ar fi putut fi foarte reușit. Pentru că atacul a fost foarte eficient, pot să vă spun asta”, a susținut Trump. Președintele SUA a spus că află pentru prima dată despre scurgerea de informații care ar fi provenit de la Casa Albă.

Donald Trump responds to the explosive Atlantic report about his cabinet members accidentally adding a reporter to a chat where they discussed top-secret war plans:

“I don’t know anything about it. I’m not a big fan of The Atlantic. To me, it’s a magazine that’s going out of… pic.twitter.com/qMVuFrv0hR