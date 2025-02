Trump vrea „metalele rare” ale Ucrainei. Ce minerale critice are de fapt Ucraina?

Pe 3 februarie, Donald Trump a anunțat că dorește să negocieze cu Ucraina un acord prin care aceasta să cedeze „metale rare” și alte resurse în schimbul armelor și ajutoarelor oferite de Statele Unite. „Căutăm să facem un acord cu Ucraina, în care vor securiza ce le oferim noi cu resursele lor rare și alte lucruri,” a declarat Trump în fața presei, la Casa Albă, relatează Kyiv Independent.

Președintele american a subliniat importanța asigurării accesului la „pământuri rare” și a măririi investițiilor în Ucraina. „Vreau să am siguranța resurselor rare. Investim sute de miliarde de dolari. Ei au resurse rare extraordinare și vor să le pună la dispoziție,” a afirmat Trump, fără a detalia însă ce înțelege prin „alte lucruri”.

Ce sunt, însă, aceste „pământuri rare” despre care vorbește Trump? Ucraina deține nu doar metale critice precum titanul, esențial pentru industria aerospațială și apărare, și litiu, folosit în bateriile pentru vehicule electrice, dar și elemente rare precum ceriu, ytriu, lantan și neodim. Acestea din urmă sunt folosite în producția de magneți puternici, vitali pentru turbinele eoliene, iar cererea pentru ele a crescut semnificativ în contextul tranziției globale către surse de energie regenerabilă.

Interesul lui Trump pentru aceste resurse poate fi explicat și prin dominația Chinei pe piața metalelor rare. China controlează aproximativ 70% din capacitatea globală de extracție și 90% din capacitatea de procesare a acestora, iar strategia „America First” a președintelui american ar putea viza contracararea acestei dominații.

De altfel, piața globală a mineralelor critice este estimată la 320 de miliarde de dolari, cu proiecții care sugerează o dublare a acesteia în următorii cinci ani, potrivit Forumului Economic Mondial.

Pentru Ucraina, aceste resurse au devenit un element central al negocierilor pentru pace. În ultima parte a anului trecut, se spunea că echipa lui Zelenski a amânat un acord cu administrația Biden pentru a-l oferi lui Trump, în cazul în care acesta câștiga alegerile. Cu toate acestea, cantitatea și disponibilitatea acestor materiale rămân o incertitudine. Resursele nu sunt pe deplin explorate, iar mari părți din teritoriile bogate în minerale sunt ocupate de Rusia.

